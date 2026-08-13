Flick espera la llegada de Rodri para resolver el dilema del Barcelona

La plantilla del Barcelona ha experimentado una transformación evidente durante los últimos años, especialmente con la creciente presencia de jugadores jóvenes en el primer equipo.

Con la marcha de Ronald Araújo y Robert Lewandowski este verano, el vestuario del Barcelona ha perdido la presencia de figuras veteranas y jugadores con peso e influencia notable dentro del grupo.

Sin ese dúo, el técnico Hansi Flick echa en falta, hasta cierto punto, personalidades capaces de asumir la responsabilidad del liderazgo e imponer respeto dentro del vestuario.

En este contexto, el diario Sport señaló que el entrenador alemán ha pedido al club fichar a jugadores que posean la experiencia y el liderazgo necesarios para compensar esa faceta.

Ese fue uno de los principales motivos que llevaron a Flick a dar su visto bueno al fichaje de Rodri.

Flick valora lo que la estrella Rodri puede aportar en el plano técnico y cualitativo, pero lo más importante para él es la experiencia y el liderazgo.

Con un vestuario en el que predominan los jugadores jóvenes, Flick considera que el equipo necesita a un jugador capaz de marcar la diferencia en los momentos más difíciles e importantes, especialmente en la Liga de Campeones de Europa y durante la fase decisiva de la temporada.