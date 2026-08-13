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Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

Traducido por

Flick espera la llegada de Rodri para resolver el dilema del Barcelona

Primera División
Rodri
H. Flick
Barcelona
España

La plantilla del Barcelona ha experimentado una transformación evidente durante los últimos años, especialmente con la creciente presencia de jugadores jóvenes en el primer equipo.

Con la marcha de Ronald Araújo y Robert Lewandowski este verano, el vestuario del Barcelona ha perdido la presencia de figuras veteranas y jugadores con peso e influencia notable dentro del grupo.

Sin ese dúo, el técnico Hansi Flick echa en falta, hasta cierto punto, personalidades capaces de asumir la responsabilidad del liderazgo e imponer respeto dentro del vestuario. 

En este contexto, el diario Sport señaló que el entrenador alemán ha pedido al club fichar a jugadores que posean la experiencia y el liderazgo necesarios para compensar esa faceta.

Ese fue uno de los principales motivos que llevaron a Flick a dar su visto bueno al fichaje de Rodri.

Flick valora lo que la estrella Rodri puede aportar en el plano técnico y cualitativo, pero lo más importante para él es la experiencia y el liderazgo.

Con un vestuario en el que predominan los jugadores jóvenes, Flick considera que el equipo necesita a un jugador capaz de marcar la diferencia en los momentos más difíciles e importantes, especialmente en la Liga de Campeones de Europa y durante la fase decisiva de la temporada.

  • RaphinhaGetty Images

    El trío de capitanes del equipo

    Rodri puede marcar la diferencia en este aspecto y llenar parcialmente ese vacío que preocupa a Flick.

    Hay que subrayar que el portero Szczesny es el único jugador de la plantilla actual que supera los 30 años de edad. 

    Y aunque Szczesny cuenta con un espíritu positivo y ayuda a los jóvenes, no tiene la personalidad del líder que impone su respeto dentro del vestuario, como sí hacían Araújo y Lewandowski.

    El único otro jugador que podría sumarse a la lista de los que superan los treinta años es João Cancelo, en caso de completarse su regreso al Barcelona.

    Con la salida de Ronald Araújo y Ter Stegen, además de la lesión de larga duración que sufrió Frenkie de Jong, el brazalete de capitán en el Barcelona experimentará cambios.

    Se espera que Raphinha se convierta en el primer capitán y Pedri en el segundo, mientras que por detrás de ellos podrían sumarse tanto Gavi como Eric García a la lista de capitanes del equipo.

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