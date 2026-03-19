Fiorentina, Ferrari: «Hemos avanzado, pero es fácil volver a caer. Barone sigue con nosotros»

«Esta es una competición en la que intentamos llegar lo más lejos posible. Nos da la oportunidad de desconectar un poco de las preocupaciones de la liga, que esta temporada son muchas. Es una gran ocasión que queremos afrontar de la mejor manera posible. Cada equipo sale al campo para darlo todo y esta noche no será diferente. Sabemos lo difícil que es seguir adelante en Europa, así que nada está decidido de antemano».