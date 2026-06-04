El jueves terminó la negociación por la joven promesa alemana de la pasada Bundesliga. Según el diario *Bild*, el 1. FC Köln aceptó la oferta del FC Brentford de 50 millones de euros por el delantero de 19 años.
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¡Fichaje histórico frustrado! Said El Mala complicó los planes del 1. FC Köln
La cláusula de rescisión sería de 45 millones de euros, más otros cinco millones en bonificaciones accesibles. Además, la oferta incluía un 15 % de participación en una futura venta. El Mala firmaría con el Brentford hasta 2030 y ganaría cuatro millones de euros por temporada.
El plazo venció el viernes y los Bees esperaban una respuesta positiva de Colonia. Sin embargo, la situación cambió: la madre del jugador, que lleva las negociaciones, habría recibido una comisión millonaria del Brentford. Según Sky, la familia ha tumbado el traspaso récord y rechazado la oferta del Brentford, pues El Mala podría esperar una propuesta de un club más grande. Ahora su futuro vuelve a estar “completamente en el aire”.
Para ambos clubes habría sido un traspaso récord: El Mala superaría los 29 millones que el Colonia cobró por Modeste en 2018, mientras que el Brentford pagaría más que los 42,8 millones que invirtió en Ouattara.
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Said El Mala rechazó al BVB por su hermano Malek
Se desconoce si el futuro de Malek El Mala, hermano de Said, influyó en el fracaso de las negociaciones. Ambos son muy cercanos y comparten piso. Llegaron juntos al Effzeh procedente del Viktoria Köln. Sin embargo, en Colonia Malek solo juega con el filial en la Regionalliga West. La temporada pasada marcó cinco goles en 13 partidos, aunque una rotura muscular lo mantuvo de baja casi medio año.
Esa decisión conjunta ya costó a Borussia Dortmund: en 2024 Said rechazó una oferta del club porque no quería fichar también a Malek. «Con eso, para mí se acabó», declaró en una entrevista doble con 11Freunde. Said está convencido de que su hermano, dos años mayor, también llegará lejos: «Estoy seguro al cien por cien de que Malek seguirá el mismo camino».
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Said El Mala: Polémica por Kwasniok y su ausencia en el Mundial
El Mala, tras su brillante debut en la Bundesliga, despertó el interés de varios equipos, incluido el FC Bayern. Sin embargo, el Brighton & Hove Albion, dirigido por el alemán Fabian Hürzeler, se perfiló como favorito. Los Seagulls no quisieron pagar los 50 millones que pedía el Effzeh y ofrecieron como máximo 35.
En su primera temporada fue clave para la permanencia del Effzeh: disputó los 34 partidos, marcó 13 goles y dio cinco asistencias. Durante la temporada surgieron controversias por el trato que el entonces entrenador, Lukas Kwasniok, le dispensaba: solía usarlo como revulsivo, lo que muchos no entendían. Cuando Kwasniok dejó el club en marzo, El Mala publicó un vídeo celebrando con su compañero Ragnar Ache.
Con René Wagner, su sucesor, fue titular en todos los encuentros siguientes y anotó tres goles más. Aun así, no logró la convocatoria para el Mundial con Alemania.
«Ha jugado una gran segunda vuelta, ha marcado bien», admitió el seleccionador Julian Nagelsmann al anunciar la lista a finales de mayo, pero también explicó las razones de su decisión. «Por supuesto, encaja muy bien en la filosofía de juego del Colonia. La pregunta era: ¿está ya preparado para nuestra filosofía de juego en otra zona de ataque? Si se mira el mapa de calor del Colonia, se ve que está cerca de la propia portería».