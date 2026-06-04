¡Fichaje histórico frustrado! Said El Mala complicó los planes del 1. FC Köln

La cláusula de rescisión sería de 45 millones de euros, más otros cinco millones en bonificaciones accesibles. Además, la oferta incluía un 15 % de participación en una futura venta. El Mala firmaría con el Brentford hasta 2030 y ganaría cuatro millones de euros por temporada.

El plazo venció el viernes y los Bees esperaban una respuesta positiva de Colonia. Sin embargo, la situación cambió: la madre del jugador, que lleva las negociaciones, habría recibido una comisión millonaria del Brentford. Según Sky, la familia ha tumbado el traspaso récord y rechazado la oferta del Brentford, pues El Mala podría esperar una propuesta de un club más grande. Ahora su futuro vuelve a estar “completamente en el aire”.

Para ambos clubes habría sido un traspaso récord: El Mala superaría los 29 millones que el Colonia cobró por Modeste en 2018, mientras que el Brentford pagaría más que los 42,8 millones que invirtió en Ouattara.