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Sergio Conceicao no irá al Fenerbahce. El exentrenador del Milan, que está sin equipo tras su salida del Al Ittihad, ha rechazado la propuesta del club turco, que busca un nuevo entrenador tras la dimisión de İsmail Kartal. Detrás de su decisión no hay motivos económicos, sino la voluntad del portugués de esperar una oferta de un equipo de una de las cinco grandes ligas. Conceicao dio las gracias, pero prefirió decir que no.