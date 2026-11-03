Sergio Conceicao no irá al Fenerbahce. El exentrenador del Milan, que está sin equipo tras su salida del Al Ittihad, ha rechazado la propuesta del club turco, que busca un nuevo entrenador tras la dimisión de İsmail Kartal. Detrás de su decisión no hay motivos económicos, sino la voluntad del portugués de esperar una oferta de un equipo de una de las cinco grandes ligas. Conceicao dio las gracias, pero prefirió decir que no.
Fenerbahçe: Sergio Conceicao dijo que no, los motivos
Kuyt, entrenador interino
Actualmente, en el banquillo del club de Estambul está Dirk Kuyt, exdelantero del Liverpool y del propio Fenerbahçe entre 2012 y 2015. El holandés, que ejerce de entrenador interino hasta que se elija al nuevo técnico, llegó en pretemporada como segundo de Kartal. Dirigirá al Fener mañana en el partido de la Champions League de las 18:45 contra el Liverpool.
EMRE, NUEVO ENTRENADOR
Según la prensa turca, el nuevo entrenador del Fenerbahçe sería Emre Belözoğlu, excentrocampista, entre otros equipos, del Inter y del propio Fenerbahçe. Dejará el banquillo del Kasimpasa y regresará al Şükrü Saracoğlu, donde ya fue entrenador interino en 2021. Se espera que firme entre hoy y mañana.
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