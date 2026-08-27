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Exclusiva de Kooora: la verdad sobre el regreso de Benzema al Al-Ittihad

Fichajes
K. Benzema
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1ª División
Francia
Arabia Saudí

Una fuente pone fin a la polémica

Han circulado numerosas informaciones durante los últimos días sobre la posibilidad de que el francés Karim Benzema, delantero del Al Hilal, regrese a las filas del Al Ittihad durante el actual periodo de fichajes veraniego.

Benzema estuvo cerca de firmar un acuerdo de rescisión económica con el Al Hilal, tras llegar a un punto muerto entre ambas partes, debido al fracaso del jugador en presentar sus credenciales en la forma requerida, además del éxito del club en la contratación del delantero inglés Ollie Watkins, estrella del Aston Villa.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Volverá Benzema al Al-Ittihad?

    Una fuente dentro del Al-Ittihad reveló a "Kooora" la verdad sobre el regreso de Benzema a las filas del equipo, asegurando que estas informaciones no tienen ningún fundamento y que el club no está pensando en ese asunto.

    Lee también: Llanto y conmoción: los entretelones de la sustitución de Cristiano Ronaldo en la noche de la remontada del Al-Nassr

    La fuente aclaró que "el Al-Ittihad piensa actualmente en incorporar a un nuevo extremo extranjero tras cerrar todos los detalles sobre la marcha del francés Moussa Diaby al Bayer Leverkusen alemán".

    Asimismo, afirmó que el entrenador alemán Jens Wissing está convencido de las cualidades de la dupla ofensiva formada por el marroquí Youssef En-Nesyri y el nigeriano George Ilenikhena, y tiene la intención de contar con ellos en el próximo periodo.

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  • Gran conmoción

    Karim Benzema atraviesa actualmente un periodo difícil en el Al Hilal, sobre todo porque el jugador deseaba continuar en las filas del Zaeem, pero el director técnico italiano Simone Inzaghi no quiere que siga.

    Cabe recordar que Benzema llegó a un punto muerto con la directiva del Al Ittihad durante enero de 2026, y se rescindió su contrato para marcharse al Al Hilal, aunque no logró rendir al nivel esperado.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    ¿Qué aportó Karim Benzema?

    Benzema se unió a las filas del Al-Ittihad en el verano de 2023, tras el final de su histórica etapa con el Real Madrid, y logró liderar al equipo hacia la conquista de los títulos de Liga y de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas durante la temporada 2024-2025.

    Durante su etapa con el Al-Ittihad, Benzema disputó 87 partidos en los que marcó 57 goles y dio 14 asistencias en todas las competiciones nacionales y continentales, además del torneo árabe.

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

    Y con el Al-Hilal, el veterano goleador francés disputó 16 partidos, en los que marcó 10 goles y ofreció 5 pases decisivos.

    Los números de Benzema con el Al-Hilal parecen muy buenos, pero el problema es que no ha ofrecido el nivel requerido en los grandes partidos en los que el equipo lo necesitaba.

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