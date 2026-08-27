Una fuente dentro del Al-Ittihad reveló a "Kooora" la verdad sobre el regreso de Benzema a las filas del equipo, asegurando que estas informaciones no tienen ningún fundamento y que el club no está pensando en ese asunto.

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La fuente aclaró que "el Al-Ittihad piensa actualmente en incorporar a un nuevo extremo extranjero tras cerrar todos los detalles sobre la marcha del francés Moussa Diaby al Bayer Leverkusen alemán".

Asimismo, afirmó que el entrenador alemán Jens Wissing está convencido de las cualidades de la dupla ofensiva formada por el marroquí Youssef En-Nesyri y el nigeriano George Ilenikhena, y tiene la intención de contar con ellos en el próximo periodo.