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Everton y Crystal Palace acuerdan un intercambio que involucra a Dwight McNeil y Brennan Johnson
Rivales de la Premier League intercambian extremos
Según BBC Sport, Everton y el Palace han acordado un intercambio que involucra a McNeil y al atacante internacional galés Johnson. Está previsto que ambos jugadores pasen el reconocimiento médico el lunes antes de firmar contratos de cuatro años con sus respectivos nuevos clubes. El traspaso de McNeil a Selhurst Park reactiva una operación después de que una cesión con obligación de compra por 20 millones de libras se viniera abajo en el último minuto del cierre de mercado de febrero por problemas con la documentación.
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La pareja critica el calvario del fichaje
El fracaso del traspaso de McNeil al sur de Londres en el último día del mercado, allá por febrero, provocó una profunda decepción en el entorno del jugador tras la confusión administrativa de aquel momento.
Una emotiva publicación en redes sociales de la pareja de McNeil, Megan Sharpley, en febrero criticó duramente el trato que recibió el extremo: «Vivimos en un mundo en el que todo el mundo es consciente de lo grave que es el problema de la salud mental. Entonces, en el fútbol, ¿por qué consideramos aceptable que, porque estos jóvenes ganen mucho dinero, esté bien jugar con su salud mental y tratarla como si fuera solo parte del trabajo?
«Que te prometan algo, que te arrastren en una montaña rusa emocional y jueguen contigo hasta el último minuto. Que te lo arrebaten en el último segundo sin absolutamente ninguna explicación ha dolido más de lo que puedo decir».
Los delanteros buscan nuevos comienzos
Johnson llegó al Crystal Palace en enero en una operación de 35 millones de libras procedente del Tottenham Hotspur después de marcar el gol de la victoria en la final de la Europa League de 2025, pero no logró marcar en 26 apariciones con el Crystal Palace. Por su parte, McNeil firmó 15 goles en 128 partidos con el Everton desde que fichó por 20 millones de libras procedente del Burnley en 2022. El Crystal Palace ganó la Conference League la temporada pasada para asegurarse una plaza en la Europa League, mientras que el Everton terminó 13.º en la clasificación.
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El choque inaugural pone a prueba a los recién llegados
Ambos clubes compiten ahora contra el reloj para finalizar la documentación de inscripción y que ambos jugadores puedan estar en la jornada inaugural. De forma intrigante, el calendario de la Premier League enfrenta directamente a Everton y Palace en el Hill Dickinson Stadium el sábado 22 de agosto. Esta prueba de la primera jornada supondrá un banco de pruebas inmediato para McNeil y Johnson ante sus antiguos clubes.
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