«¡Este coche es una mierda!» Polémica en la Fórmula 1: Max Verstappen enfada a Lewis Hamilton en su propio salón

El duelo entre veteranos y jóvenes, y entre Ferrari y Mercedes, dominó el fin de semana. Hamilton ganó la clasificación para la sprint, pero el adolescente Antonelli lideró tanto la sprint como la clasificación para la carrera. Leclerc encontró su ritmo y partió segundo.

Fuera de la pista también subió la temperatura: los jefes de equipo, Fred Vasseur (Ferrari) y Toto Wolff (Mercedes), discutieron sobre la carrera armamentística y el límite de gastos, y Vasseur interpretó las dudas de Wolff como una acusación de trampa. «Fred se enfada muy fácilmente, pero así es él, lo conozco desde hace 25 años», dijo Wolff en Sky sobre su viejo amigo: «Somos rivales ante todo y, a veces, se pasan por momentos más fáciles y otros más difíciles».

Al apagarse los semáforos, el poleman Antonelli perdió terreno: los Ferrari le superaron y Leclerc lideró seguido de Hamilton. Sin embargo, el británico se movió ligeramente en la parrilla y recibió una penalización de cinco segundos. Antes de que pudiera cumplirla, Antonelli se acercó y lo adelantó en la undécima vuelta.

Aunque protestó por radio, Hamilton entró a boxes: «No, no. Mis neumáticos aún están bien». Tras cumplir la penalización, reapareció detrás de Verstappen y Russell, con el podio como objetivo. «Luchamos por el tercer puesto», le informó su ingeniero.

Verstappen seguía tercero, pero antes Hamilton debía pasar a Russell. Tras dos intentos fallidos, un pinchazo lento del piloto de Mercedes facilitó la tarea. Russell entró de nuevo a boxes; su primer podio en Silverstone se esfumaba.

Antonelli aguardó hasta 15 vueltas del final para parar, a siete segundos de Leclerc. Poco después, su coche falló y empezó un desenlace dramático.