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Max VerstappenGetty Images
SID

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«¡Este coche es una mierda!» Polémica en la Fórmula 1: Max Verstappen enfada a Lewis Hamilton en su propio salón

La lucha por el título de Fórmula 1 se intensifica: Charles Leclerc, de Ferrari, ha logrado su primera victoria en casi dos años, mientras que el ex campeón Max Verstappen vivió una pesadilla poco antes del final de la carrera.

Charles Leclerc ganó por primera vez este año en un accidentado Gran Premio de Gran Bretaña y se convirtió en el cuarto ganador distinto en cuatro carreras. El monegasco ganó en Silverstone por delante de George Russell y del multicampeón Lewis Hamilton. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, se quedó atrás por un fallo técnico, lo que aviva la lucha por el título. A Max Verstappen le fue aún peor.

El cuádruple campeón mundial sufrió un accidente cuando era tercero, activando un largo periodo de coche de seguridad que duró hasta el final. «¡Este coche es una mierda!», dijo Verstappen por radio tras retirarse. 

  • «¡Por fin!», comunicó Leclerc por radio al box; la última vez que había ganado había sido en otoño de 2024: «El trabajo duro da sus frutos». Antonelli, segundo a diez vueltas del final, soltó una palabrota por radio: «Algo se ha roto». El italiano, que empezó a perder velocidad, intentó sumar puntos sin éxito. Un accidente de Verstappen provocó el coche de seguridad.

    Ferrari, que lideraba con sus dos coches, optó por cambiar a neumáticos nuevos. Russell superó a Hamilton y se mantuvo segundo hasta el final bajo el safety car. En el Mundial, Russell está a 25 puntos de Antonelli, y Hamilton a 32.

    La mala racha de Nico Hülkenberg sin puntuar sigue: en la vuelta 38 abandonó fuera de los puntos. El alemán aún espera su primer botín de la temporada; en 2025 había sido tercero en Silverstone y celebrado su primer podio tras 15 años.

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  • F1 Grand Prix of Austria - PreviewsGetty Images Sport

    Fórmula 1: Drama en Silverstone con Lewis Hamilton y Kimi Antonelli

    El duelo entre veteranos y jóvenes, y entre Ferrari y Mercedes, dominó el fin de semana. Hamilton ganó la clasificación para la sprint, pero el adolescente Antonelli lideró tanto la sprint como la clasificación para la carrera. Leclerc encontró su ritmo y partió segundo.

    Fuera de la pista también subió la temperatura: los jefes de equipo, Fred Vasseur (Ferrari) y Toto Wolff (Mercedes), discutieron sobre la carrera armamentística y el límite de gastos, y Vasseur interpretó las dudas de Wolff como una acusación de trampa. «Fred se enfada muy fácilmente, pero así es él, lo conozco desde hace 25 años», dijo Wolff en Sky sobre su viejo amigo: «Somos rivales ante todo y, a veces, se pasan por momentos más fáciles y otros más difíciles».

    Al apagarse los semáforos, el poleman Antonelli perdió terreno: los Ferrari le superaron y Leclerc lideró seguido de Hamilton. Sin embargo, el británico se movió ligeramente en la parrilla y recibió una penalización de cinco segundos. Antes de que pudiera cumplirla, Antonelli se acercó y lo adelantó en la undécima vuelta.

    Aunque protestó por radio, Hamilton entró a boxes: «No, no. Mis neumáticos aún están bien». Tras cumplir la penalización, reapareció detrás de Verstappen y Russell, con el podio como objetivo. «Luchamos por el tercer puesto», le informó su ingeniero.

    Verstappen seguía tercero, pero antes Hamilton debía pasar a Russell. Tras dos intentos fallidos, un pinchazo lento del piloto de Mercedes facilitó la tarea. Russell entró de nuevo a boxes; su primer podio en Silverstone se esfumaba.

    Antonelli aguardó hasta 15 vueltas del final para parar, a siete segundos de Leclerc. Poco después, su coche falló y empezó un desenlace dramático.

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