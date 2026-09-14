A mediados de julio tomó la decisión de firmar un contrato de dos años con los gallegos, después del final de su etapa con la camiseta del Olympique de Marsella, 10 goles en 30 partidos en la temporada 2025/2026. Debutó en el empate 1-1 en casa contra el Elche, marcando de inmediato. En los siguientes partidos, el gabonés continuó su racha goleadora viendo puerta contra el Málaga, en los dos duelos de seis puntos contra el Valencia y el Villarreal, partido en el que también dio dos asistencias, y ante el Getafe, en los últimos minutos, para rescatar el empate. Un total de 5 goles, a una media de uno por partido: más de la mitad de los 9 marcados por el equipo. Solo Yamal, Mbappé, Raphinha y Camello, del Rayo Vallecano, lo han hecho mejor, con 6. No precisamente unos recién llegados.