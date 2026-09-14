La nueva juventud de Pierre Emerick Aubametyang. El delantero gabonés ex del Milan y del Arsenal, nacido en 1989, a sus 37 años recién cumplidos ha comenzado a lo grande su nueva aventura en LaLiga, con la camiseta del Deportivo de La Coruña, sorpresa del campeonato español, con dos victorias y tres empates como recién ascendido, en cinco partidos disputados. Cinco partidos con un hilo conductor en común: los goles de Aumbameyang: cinco en cinco partidos, todos decisivos para el resultado final.
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¡Este Aubameyang es devastador! 5 goles en 5 partidos con el Depor, sorpresa en LaLiga
5 GOLES EN 5 PARTIDOS
A mediados de julio tomó la decisión de firmar un contrato de dos años con los gallegos, después del final de su etapa con la camiseta del Olympique de Marsella, 10 goles en 30 partidos en la temporada 2025/2026. Debutó en el empate 1-1 en casa contra el Elche, marcando de inmediato. En los siguientes partidos, el gabonés continuó su racha goleadora viendo puerta contra el Málaga, en los dos duelos de seis puntos contra el Valencia y el Villarreal, partido en el que también dio dos asistencias, y ante el Getafe, en los últimos minutos, para rescatar el empate. Un total de 5 goles, a una media de uno por partido: más de la mitad de los 9 marcados por el equipo. Solo Yamal, Mbappé, Raphinha y Camello, del Rayo Vallecano, lo han hecho mejor, con 6. No precisamente unos recién llegados.
EL RÉCORD DE IBRA
Un golpe de mercado sensacional para un histórico venido a menos del fútbol español, recién regresado a la máxima categoría, después de haber conocido también la deshonra de la tercera división española: al principio se pensó que podía ser una maniobra de marketing. Nada más lejos de la realidad, visto que Aubameyang se quedó con el récord de Zlatan Ibrahimovic, que marcó 5 goles en sus cinco primeros partidos de LaLiga, una marca que resistía desde 2009.
NO SOLO AUBA
El equipo de Antonio Hidalgo ha llevado a cabo un mercado con varios nombres de primer nivel, integrándolos con jóvenes de calidad contrastada. En la ventana estival, de hecho, llegaron Angelino procedente de la Roma, José Maria Gimenez del Atlético de Madrid, Marc Casado del Barcelona y Adama Traore del West Ham.
UNA SENTENCIA
Por su parte, Aubameyang se confirmó como el de siempre, un goleador increíble a lo largo de toda una carrera, desde Francia hasta Alemania, pasando por Inglaterra, España y Arabia. Su punto más alto va de 2013 a 2022, cuando en el Borussia Dortmund marca 141 goles en 213 partidos, destacando tras la salida de Lewandowski, sin lograr, eso sí, la hazaña de arrebatarle el título al Bayern de Múnich. En 2018 llegó al Arsenal y, junto a Lacazette, formó una pareja formidable, marcando 92 goles en 163 partidos. Las últimas tres temporadas, entre el Marsella y el Al-Qadsiah, han sido fructíferas en términos numéricos, con 65 goles, aunque sin lograr levantar ningún trofeo. El único pesar de su carrera está precisamente ligado a su palmarés. En 18 años de carrera ha ganado solo dos Supercopas de Alemania, una DFB-Pokal, una FA Cup, una Copa de la Liga francesa y una Supercopa de Inglaterra.
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