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MIKEL MERINO SPAIN Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

España, remontada de campeón: venció a Croacia 2-1 en Split bajo el sello de Merino

España
M. Merino
Croacia vs España
Croacia
UEFA Nations League A

Victoria de remontada para los campeones del mundo

España no se detiene, ni siquiera cuando la noche parece torcerse. En Split, la Roja sufre, se queda por debajo y disputa una primera parte por debajo de las expectativas, pero al final vuelve a encontrar la fuerza para darle la vuelta a todo. Termina 2-1 contra Croacia: cuarto triunfo consecutivo en la Nations League y pleno de puntos, 12, igual que Portugal.


Los locales empezaron mejor, espoleados tras el durísimo 7-0 encajado ante Inglaterra. En el 17’ llegó la ventaja croata: Unai Simón rechazó el primer remate de Stanišić, pero nada pudo hacer ante el rechace de Perisic. España acusó el golpe y volvió a correr peligro, mientras que Yamal, apagado y luego sustituido, y Baena no lograron encontrar el hueco adecuado. Al descanso, Croacia mandaba 1-0.

  • El giro llega en la segunda parte. España mete de inmediato a Merino, que cambia la cara del partido. En el 61’, firma el empate, aprovechando la asistencia de Olmo y devolviendo el equilibrio al duelo. Luego, en el 89’, el bonito gol que completa la remontada: pase de Zubimendi, control perfecto de Merino y definición impecable que sorprende a Livakovic y vale el 2-1.


    En el final no faltan las tensiones ni los episodios: Perisic roza el empate, mientras que el propio delantero croata es expulsado por doble amonestación, con la segunda amarilla que pareció bastante severa.


    España continúa su marcha triunfal: cuatro victorias en cuatro partidos y 12 puntos en la clasificación, seguida de Inglaterra con 9, Croacia con 3 y la República Checa con cero.


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