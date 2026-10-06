España no se detiene, ni siquiera cuando la noche parece torcerse. En Split, la Roja sufre, se queda por debajo y disputa una primera parte por debajo de las expectativas, pero al final vuelve a encontrar la fuerza para darle la vuelta a todo. Termina 2-1 contra Croacia: cuarto triunfo consecutivo en la Nations League y pleno de puntos, 12, igual que Portugal.





Los locales empezaron mejor, espoleados tras el durísimo 7-0 encajado ante Inglaterra. En el 17’ llegó la ventaja croata: Unai Simón rechazó el primer remate de Stanišić, pero nada pudo hacer ante el rechace de Perisic. España acusó el golpe y volvió a correr peligro, mientras que Yamal, apagado y luego sustituido, y Baena no lograron encontrar el hueco adecuado. Al descanso, Croacia mandaba 1-0.