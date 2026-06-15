Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

Traducido por

España-Cabo Verde, notas de CM: pesadilla para Oyarzabal, Yamal lo intenta. Vozinha, el héroe

España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup

Las notas del debut de la Furia Roja ante los Squali Blu en su primer partido del Mundial.

España-Cabo Verde 0-0


Sorpresa en Atlanta: la campeona de Europa, España, empata 0-0 con Cabo Verde, debutante en un Mundial.

Unai Simón 6: apenas intervino, aunque detuvo un cabezazo de Borges al final.

Llorente 5,5: sube por su banda con insistencia, aunque a menudo parece perdido.


Laporte 6: rozó el gol de cabeza; poco trabajo defensivo.


Cubarsí 6: intenta organizar el juego como en el Barcelona, pero casi nunca consigue desmarcarse, aunque los delanteros de Cabo Verde nunca le causan problemas.


Cucurella 6: recién llegado al Real Madrid de Mourinho, peligroso con un disparo lejano y la asistencia al larguero de Ferran Torres. En la segunda parte se apaga, salvo un cabezazo final. El mejor de los suyos.


Fabián Ruiz 5: lo intenta con la izquierda al inicio del segundo tiempo en dos ocasiones y luego de cabeza, pero su partido es insuficiente. (desde el 71' Merino 6: busca inmediatamente el remate, más incisivo que su compañero)


Rodri 5,5: primer capitán español que no actúa en La Liga; su pase a Cucurella origina el disparo al larguero de Ferran Torres. (desde el 87' Nico Williams sv)


Pedri 6: intenta aportar calidad, crea la primera jugada de peligro y es el único que asume responsabilidad.


Ferran Torres 5: aporta velocidad, pero le cuesta crear superioridad. Pega el larguero tras un pase de cabeza de Cucurella y luego falla un tiro flojo. (81' Dani Olmo s.n.)


Oyarzabal 4: apático y torpe, tarda media hora en tocar su primer balón y falla un disparo a puerta vacía. En los últimos minutos tiene otra ocasión, pero no es su noche.


Gavi 5: desaparecido en la primera parte; aporta poco. (71' Lamine Yamal 6: entra con energía y crea dos ocasiones claras).


Sel. De La Fuente 4,5: se nota la ausencia inicial de Pedri y Yamal, y su equipo, pese a la inferioridad del rival, aparece contenido y sin ideas. Se deja enredar por Bubista.


  • CABO VERDE

    Vozinha 8: apenas intervino en la primera parte, salvo en el remate de cabeza de Oyarzabal tras el disparo al larguero de Ferran Torres, con una salida imperfecta. Se redimió con una gran parada a ras de suelo ante el disparo de Torres y con otra a cabezazo de Laporte desviado por Pico Lopes. El jugador de 40 años del Chaves celebra por todo lo alto su partido 90 con los Tiburones Azules: como un héroe nacional.


    Borges 7,5: realiza una gran parada ante Oyarzabal, en fuera de juego, y ayuda en defensa. Roza el gol de cabeza en el último momento.


    Pico Lopes 7,5: nacido en Irlanda y fichado por el anterior seleccionador a través de LinkedIn, se impone ante Oyarzabal y evita su gol en la primera parte. Un muro en la defensa.


    Lopes Cabral 7: ve la amarilla pronto por una falta sobre Llorente tras un mal control, pero luego se impone a Ferran Torres. Sale agotado al entrar Yamal (76' Joao Paulo


    Moreira 6: sombrero a Cucurella en su primera jugada, sufre con las incursiones rivales pero luego se recupera.


    Laros Duarte 6,5: fuerza y garra en el centro del campo; nunca teme arriesgar. Es sustituido por su hermano (desde el 61' Deroy Duarte 6,5: aporta la misma inteligencia y garra, sin que se note el cambio).


    Pina 7: equilibrador, lo intenta en los últimos minutos desde lejos, rozando la leyenda con el gol de la victoria.


    Mendes 7: el máximo goleador de Cabo Verde aporta calidad y sacrificio.


    Monteiro 6,5: se arriesga, pero nunca pierde el balón; es clave en el juego de Bubista (desde el 79' Arcanjo sv).


    Jovane Cabral 6,5: se sacrifica en la cobertura; es un lateral más, con gran abnegación. (desde el 61' Semedo 6,5: entra y cumple).


    Rocha Livramento 6: busca el gol desde el centro del campo, se queda solo ante los defensas españoles y lucha sin rendirse. (61' Nuno Da Costa 6,5: pelea y encuentra algún apoyo).


    Sel. Bubista 8: plantea un equipo corto, compacto y listo para contraatacar, sorprendiendo a De la Fuente y controlando la primera parte. Mantiene a España lejos de su área y logra una hazaña histórica para los Tiburones Azules en su debut mundialista.

    • Anuncios
World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV