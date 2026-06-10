El VfL Bochum sueña con que Goretzka regrese a su club formativo en la recta final de su carrera. La ilusión de un gran fichaje futuro permanece viva.
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«¡Ese es nuestro gran deseo!» El VfL Bochum planea fichar a Leon Goretzka
«Leon ha hecho sentir orgullosa a mucha gente en Bochum. Ahora volverá a jugar al más alto nivel antes de que, esperemos, regrese. Ese es nuestro gran deseo, y esperamos que también el suyo», declaró el director deportivo Ilja Kaenzig al diario Sport Bild.
Goretzka llegó a la cantera del Bochum en 2001 y pasó por todos los equipos juveniles durante más de doce años, antes de fichar por el FC Schalke 04 en 2013. Con el primer equipo del VfL disputó 36 partidos en todas las competiciones, en los que sumó doce participaciones en goles (cuatro goles y ocho asistencias).
¿Cuándo podría volver? «Cuando terminemos de renovar el Ruhrstadion. Veremos cuánto dure su próximo contrato; después, quizá firme el último en la Castroper Straße», añadió Kaenzig.
La reforma del Ruhrstadion, prevista para 2029, podría coincidir con esos planes. El propio jugador afirmó en la celebración del título en la Marienplatz que fichar por el VfL «siempre es una opción». Antes, el futbolista de 31 años firmará el próximo verano el que probablemente sea el último gran contrato de su carrera, de al menos dos años y, en el mejor de los casos, tres. Se dice que el AC Milan ya le ha ofrecido una propuesta similar.
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Leon Goretzka: su fichaje por el Milan podría haber fracasado tras dejar el Bayern.
Un traspaso gratuito a la capital italiana de la moda parecía muy probable hasta que los rossoneri colapsaron en la última jornada: perdieron 1-2 contra el Cagliari, se quedaron sin Champions y desencadenaron una inédita limpieza en la dirección deportiva.
Cayeron el técnico Massimiliano Allegri —que había elegido a Goretzka como fichaje prioritario— y el director deportivo Igli Tare, quien le había ofrecido el contrato. Tras la limpieza directiva, se duda de que el proyecto siga igual. Se rumorea que RedBird Capital quiere a Ralf Rangnick como director deportivo y que Oliver Glasner ya habría aceptado entrenar al equipo.
El futuro de Goretzka podría reactivarse en Milán una vez pase la tormenta directiva; aunque también es posible que el jugador haya cambiado de idea tras la eliminación de la Champions.
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Leon Goretzka: «El Arsenal es mi destino soñado», aunque deportivamente podría no tener mucho sentido.
Además del Milan, el Atlético de Madrid mostró interés en fichar a Goretzka gratis. En invierno ofreció al Bayern una pequeña cantidad para incorporarlo ya, pero el jugador rechazó la propuesta y decidió acabar la temporada con los bávaros.
En un principio, se dijo que la Premier League era su destino soñado tras la expiración de su contrato en Múnich. Y allí podría acabar el jugador nacido en Bochum tras el fracaso de las negociaciones con el Milan. La Gazzetta dello Sport informó recientemente de que sus representantes se han vuelto a poner en contacto con el Arsenal, que, según el diario, es desde hace tiempo su «destino soñado».
Según Bild, desde marzo se daba por hecho que no renovaría en Múnich y que el Arsenal partía con ventaja. Sin embargo, surge la duda sobre su posible rol, ya que el mediocampo gunner cuenta con jugadores de primer nivel.
Goretzka no se ve como suplente fijo, y dada la competencia y el gran curso del Arsenal, con título liguero y final de Champions, parece difícil que tenga un papel relevante.
Sus opciones serían mayores en Juventus o Inter, que ya lo siguen. El Inter, reciente campeón de Liga y Copa, puede seducirlo con la Champions y la promesa de más títulos.