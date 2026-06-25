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OchoaGetty Images

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«¡Es una leyenda!». Una figura emblemática del Mundial vive una despedida de cuento de hadas

World Cup
Chequia vs Mexico
Chequia
Mexico
G. Ochoa

Guillermo Ochoa se inclinó ante su «salón», besó ambos postes y, llorando, dejó que sus compañeros lo lanzaran al aire.

«Mi primer partido fue en el Estadio Azteca, mi último partido fue en el Estadio Azteca. Ha sido un último capítulo maravilloso de mi carrera. Muchas gracias a todos», declaró el emblemático portero mexicano de 40 años y héroe nacional tras su emotiva y posiblemente última actuación en el gran escenario mundial.

  • En la victoria de México, coanfitrión del Mundial y ya clasificado como primero de grupo, por 3-0 (0-0) ante la República Checa, Ochoa entró en el minuto 78 en sustitución del portero titular Raúl Rangel, entre los vítores ensordecedores de los más de 80 000 aficionados, y se colocó el brazalete de capitán en su sexta participación en un Mundial. El 3-0 de Álvaro Fidalgo (90'+4) nació de un saque de puerta largo; luego alzó los brazos y animó a la grada.

    «Es una leyenda del fútbol mundial y es mexicano», declaró el seleccionador, Javier Aguirre, quien lo habría incluido sin importar el marcador: «Memo tenía que jugar. Se levanta temprano, va al gimnasio, nunca se rinde y motiva a sus compañeros. Está mejor que nunca».

    Ochoa ya había anunciado su retiro tras el Mundial. «Si jugaba, daría lo mejor; el resultado fue maravilloso y el ambiente, fantástico. Me llevo todo el cariño, la amistad y el aprecio», concluyó.

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