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«Es un gran talento»: Harry Maguire respalda a Marcus Rashford para que rinda en el Manchester United
Maguire elogia el impacto de Rashford tras una larga ausencia
La reintegración de Rashford en el primer equipo del Manchester United dio un paso importante durante la victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town. Fue una tarde señalada para el jugador de 28 años, ya que supuso su primera titularidad en Old Trafford en 626 días. Maguire no tardó en elogiar la contribución de su compañero tras el pitido final, destacando el peligro constante que el delantero generó para la defensa rival durante todo el partido.
Hablando con los medios, Maguire mostró su satisfacción por ver a Rashford de vuelta con la camiseta roja. El defensa señaló: "Es un gran talento. Ya has visto que siempre es una amenaza. Creo que fue una amenaza constante y creo que todavía puede hacer mucho más, y creo que él mismo dirá que puede dar más. Creo que, si conseguimos mantenerlo en forma, mantenerlo feliz, que siga motivado, que siga con hambre, creo que es un gran activo para tener".
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Defender la carrera de un veterano en tiempos difíciles
El camino de vuelta al once inicial no ha sido fácil para Rashford, que recibió importantes críticas durante las recientes dificultades del United. Maguire, que también ha tenido que afrontar su propia cuota de escrutinio durante su etapa en Mánchester, quiso recordar a los aficionados la longevidad y el éxito de los que ha disfrutado Rashford en el club. El internacional inglés entiende la presión de jugar en uno de los equipos más grandes del mundo e insistió en que Rashford no debe ser juzgado únicamente por un periodo complicado que afectó a todo el club de arriba abajo.
«Hay que recordar que Marcus ha tenido una carrera maravillosa en este club», explicó Maguire. «Cuando juegas en este club durante muchos años, va a haber malas temporadas, y cuando llegan las malas temporadas, todo el mundo se te echa encima.
«Marcus ha estado aquí no sé cuántos años, y no todas las temporadas iban a ser perfectas porque, como equipo y como club, no hemos sido perfectos de arriba abajo. Así que Marcus ha formado parte de una etapa complicada para el Manchester United, y cuando eso pasa y el equipo no rinde, se señala a los jugadores, y él fue uno de ellos en ese momento».
Superar el «viaje accidentado» en el United
La narrativa en torno a Rashford ha estado definida a menudo por las dificultades colectivas del club, una realidad que Maguire conoce muy bien. El central señaló que el trabajo de Rashford durante el parón veraniego ha sido un factor clave en su exitoso regreso a los terrenos de juego.
«Yo he pasado por ello. Todo el mundo ha pasado por ello en este club», admitió Maguire. «Ha vuelto, ha entrenado durante el verano, se nota, y ha regresado muy en forma y muy afilado, y estamos encantados de tenerle y ojalá pueda aportar goles».
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Estrellas emergentes y mejoras tácticas
Aunque el regreso de Rashford fue uno de los grandes temas de conversación, la actuación de Kobbie Mainoo también llamó la atención de Maguire. Maguire señaló que la influencia de Michael Carrick y del cuerpo técnico ha sido fundamental para transformar a Mainoo en una presencia más completa en el centro del campo, especialmente en lo que respecta a sus aportaciones defensivas y a su dominio físico en esa zona.
«Creo que Kobbie estuvo brillante. Creo que su trabajo sin balón ha mejorado muchísimo desde que llegó Michael. Eso seguramente sea mérito de Michael y de su cuerpo técnico. Pero creo que ahora, sin balón, se está convirtiendo en un auténtico monstruo, y creo que gana muchísimos segundos balones. Gana muchísimos duelos. No querrías jugar contra él ahí dentro, y ese es el mayor cumplido que le puedo hacer por haber jugado con él y verle», señaló Maguire.
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