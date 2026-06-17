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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Inglaterra golea 4-0 a Croacia en una noche loca

FEATURES
Legacy
Inglaterra
Inglaterra vs Croacia
Croacia
World Cup
H. Kane
L. Modric
M. Rashford
J. Bellingham
Inglaterra
Croacia
EE. UU.

Una cumbre que te deja sin aliento

En su debut en el Mundial 2027, Inglaterra venció 4-2 a Croacia en un partido lleno de emoción. 

El duelo entre «Tres Leones» y «Fuego» ofreció goles, giros dramáticos y brillantes actuaciones.

Harry Kane abrió el marcador para Inglaterra con un penalti bien lanzado y luego marcó el segundo tras pase de Declan Rice, devolviendo la ventaja tras el empate de Martín Batorina. 

Sin embargo, Croacia no se rindió y empató de nuevo por medio de Petar Musa en el descuento del primer tiempo, tras asistencia de Ivan Perišić.

Al inicio del segundo tiempo, Jude Bellingham sentenció con el tercero tras una arrancada iniciada por Elliott Anderson, otorgando a Inglaterra tres valiosos puntos. 

  • El error del capitán Luka Modrić fue garrafal

    La afición croata vivió momentos de gran tensión tras la falta de Luka Modrić sobre Madueke dentro del área, que el árbitro sancionó con penalti a favor de los «Tres Leones».

    El goleador inglés Harry Kane lanzó, pero el portero croata lo detuvo, y la grada estalló de alivio.

    Sin embargo, tras revisar el VAR, el árbitro ordenó repetir la pena máxima por adelantamiento del portero.

    Sin titubear, Kane anotó y dio la ventaja a Inglaterra en una de las jugadas más destacadas de la primera jornada del Mundial 2026.

    Con ese tanto, Kane se convirtió en el máximo goleador histórico de penaltis en Mundiales, con cinco dianas, según la red francesa de estadísticas futbolísticas «Stats Foot».

    • Anuncios

  • Patorina vuelve a poner el partido a cero

    Croacia empató ante Inglaterra con gol de Martín Batorina en el minuto 36, tras una asistencia de Susić que superó la defensa inglesa y permitió al delantero batir a Pickford.

    Súšić recibió el balón en el centro del campo, avanzó con confianza y envió un pase en profundidad que superó a la defensa inglesa. Baturina, que llegaba desde atrás, remató directo a la izquierda del portero, igualando el marcador y desatando el entusiasmo de la afición croata.

  • Solo 7 minutos para las celebraciones de los croatas

    Inglaterra silenció la fiesta croata a los 44 minutos: Declan Rice robó el balón en el centro del campo y lanzó un pase profundo por detrás de la defensa.

    Harry Kane controló con el pecho dentro del área y batió al portero con un disparo raso, su segundo gol.

    Con ese tanto, Kane igualó el récord de Gary Lineker y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en fases finales del Mundial, con 10 goles.

    En la presente temporada, Kane, con 69 goles entre club y selección, superó el récord de 67 tantos que Dixie Dean marcó en 1927/28 y se convirtió en el inglés con más goles en una sola temporada.

  • El ambiente se caldea con el gol de Beitar Musa

    En el 45+5, Petar Musa empató 2-2 para Croacia ante Inglaterra. El tanto llegó tras un pase profundo que Ivan Perišić controló con maestría y cedió a su compañero, quien remató con potencia batiendo la portería inglesa.

    A sus 37 años, Perišić brilló en su cuarto Mundial: con esa asistencia se convirtió en el segundo jugador en asistir en cuatro ediciones distintas, según Opta. logro que solo comparte con la leyenda argentina Lionel Messi desde 1966.

    La afición inglesa protestó, pues una primera imagen pareció mostrar fuera de juego, pero el VAR confirmó la validez del tanto.

    Según «Stats Foot», Inglaterra no encajaba dos tantos en una primera parte desde el 27 de junio de 2010 contra Alemania.

    Es la segunda vez que Inglaterra empata dos veces en un partido del Mundial, algo que no sucedía desde el 20 de junio de 2006 contra Suecia.

  • El Real Madrid estará presente en el Mundial

    Inglaterra aumentó su ventaja ante Croacia con el tercer gol en el debut de ambos en la fase de grupos del Mundial 2026.

    Jude Bellingham marcó en el 47’ tras un pase preciso de Elliott Anderson que lo dejó solo ante el portero; el jugador del Real Madrid definió con un potente disparo.

    Con este tanto, Bellingham, del Real Madrid, elevó a 82 los goles marcados por jugadores del club blanco en Mundiales, cifra récord que comparte con el Bayern de Múnich.

  • Rashford se retira del partido antes de tiempo

    Marcus Rashford sentenció el partido ante Croacia en el minuto 86 al marcar el cuarto gol de Inglaterra, que amplió la ventaja y allanó el camino hacia una cómoda victoria en el debut del Mundial 2027. 

    El tanto del jugador del Barcelona certificó la superioridad inglesa en los últimos minutos y sentenció un partido muy cambiante.

    El tanto nació en un contraataque liderado por Bukayo Saka, quien lanzó un pase en profundidad que dejó a Rashford solo ante el portero. 

    Con calma, Rashford disparó raso y anotó el cuarto, desatando la celebración inglesa.

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