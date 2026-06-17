En vídeo: Inglaterra golea 4-0 a Croacia en una noche loca

En su debut en el Mundial 2027, Inglaterra venció 4-2 a Croacia en un partido lleno de emoción.

El duelo entre «Tres Leones» y «Fuego» ofreció goles, giros dramáticos y brillantes actuaciones.

Harry Kane abrió el marcador para Inglaterra con un penalti bien lanzado y luego marcó el segundo tras pase de Declan Rice, devolviendo la ventaja tras el empate de Martín Batorina.

Sin embargo, Croacia no se rindió y empató de nuevo por medio de Petar Musa en el descuento del primer tiempo, tras asistencia de Ivan Perišić.

Al inicio del segundo tiempo, Jude Bellingham sentenció con el tercero tras una arrancada iniciada por Elliott Anderson, otorgando a Inglaterra tres valiosos puntos.