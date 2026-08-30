El Chelsea logró una emocionante victoria por 4-3 sobre su visitante, el Brighton, este domingo, en el estadio de Stamford Bridge, en la segunda jornada de la Premier League inglesa.

El Chelsea entró al encuentro con una intensa presión ofensiva, que se tradujo en un gol tempranero en el minuto cuatro, obra de Romeo Lavia.

Diez minutos después, Pedro Neto amplió la ventaja del Chelsea, antes de que João Pedro lograra anotar el tercer gol del conjunto londinense, en el minuto 32.

Malick Yalcouy recortó distancias con el primer gol a favor del Brighton, en el minuto 35, para que la primera parte terminara con el Chelsea por delante 3-1.

El Brighton se benefició del fuego amigo para conseguir su segundo gol, obra de João Pedro, en propia puerta, en el minuto 63.

En el minuto 74, el jugador Cole Palmer firmó el cuarto gol del Chelsea.

Pascal Groß marcó el tercer gol del Brighton, en el minuto (90+6), para que el partido terminara con la victoria del Chelsea por 4-3.

El Chelsea elevó su cuenta a 6 puntos, mientras que la del Brighton se quedó estancada en 3 puntos, cabe destacar que el partido fue testigo del debut del recién llegado Emiliano Martínez, quien se incorporó recientemente al Chelsea procedente del Aston Villa.

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