En un último mensaje a Ronaldo, Martínez anuncia su marcha de Portugal

El entrenador rechazó calificar la eliminación de Portugal como un fracaso y destacó que su equipo cayó ante uno de los principales favoritos al título. Dijo: «No hemos fracasado, solo perdimos ante un rival favorito. Jugamos de tú a tú y mostramos nuestra calidad. La diferencia fueron detalles: un balón en el larguero y un tiro libre rápido, cosas que definen la eliminatoria».

Consideró que su selección había disputado su mejor partido del torneo y añadió: «Los jugadores estuvieron magníficos. Defendimos con garra, neutralizamos los puntos fuertes de España y merecimos llegar a la prórroga. La suerte no estuvo de nuestro lado, pero me voy muy orgulloso de lo que ha demostrado este equipo».

Añadió que Portugal tuvo la calidad para igualar a España y que solo faltó algo de suerte en el último tercio del campo para aprovechar las ocasiones creadas. Remarcó que el equipo mantuvo el equilibrio ante un rival con algunos de los mejores jugadores del mundo.