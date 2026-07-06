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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En un último mensaje a Ronaldo, Martínez anuncia su marcha de Portugal

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
R. Martinez
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
España
EE. UU.

La derrota ante España pone fin a la etapa del seleccionador español

Tras la eliminación de Portugal en octavos del Mundial 2026, el seleccionador Roberto Martínez anunció su despedida: «Llegué para ganar el título y, sin lograrlo, mi misión termina». Tras la derrota ante España, confirmó en rueda de prensa que ese partido fue su último con Portugal y declaró: «Vine a ganar el Mundial, y sin lograrlo no tiene sentido continuar».

Añadió que su contrato terminó con el torneo y afirmó: «No he hablado con el presidente de la Federación, Pedro Brouensa, pero está en su derecho de elegir al nuevo seleccionador. Es el final de una era, y agradezco al presidente y a la Federación todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años». 

  • No hemos fracasado

    El entrenador rechazó calificar la eliminación de Portugal como un fracaso y destacó que su equipo cayó ante uno de los principales favoritos al título. Dijo: «No hemos fracasado, solo perdimos ante un rival favorito. Jugamos de tú a tú y mostramos nuestra calidad. La diferencia fueron detalles: un balón en el larguero y un tiro libre rápido, cosas que definen la eliminatoria».

    Consideró que su selección había disputado su mejor partido del torneo y añadió: «Los jugadores estuvieron magníficos. Defendimos con garra, neutralizamos los puntos fuertes de España y merecimos llegar a la prórroga. La suerte no estuvo de nuestro lado, pero me voy muy orgulloso de lo que ha demostrado este equipo».

    Añadió que Portugal tuvo la calidad para igualar a España y que solo faltó algo de suerte en el último tercio del campo para aprovechar las ocasiones creadas. Remarcó que el equipo mantuvo el equilibrio ante un rival con algunos de los mejores jugadores del mundo.

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  • En defensa de Ronaldo... y el peligro que representa Yamal

    Martínez defendió sus decisiones técnicas, especialmente mantener a Cristiano Ronaldo en el campo hasta el final y no dar entrada a Gonzalo Ramos, y explicó: «Es fácil criticar a posteriori. Cristiano estaba físicamente preparado para jugar los 90 minutos, y su presencia en el área es muy importante. Quizá podríamos haber dado entrada a Gonzalo en la prórroga, pero ese no era nuestro plan, ya que nuestra prioridad era frenar el poderío ofensivo de España».

    Los últimos cambios buscaban cerrar el partido: João Félix aportó profundidad, Rafael Leão salió por precaución física y Nelson Semedo mantuvo el nivel de Nuno Mendes.

    Elogió a Nuno Mendes, a quien considera «el mejor lateral izquierdo del mundo», y explicó que su lesión mermó más el ataque que la defensa, pues el jugador aportaba soluciones en el último tercio.

    Además, destacó que el trabajo colectivo neutralizó a Lamine Yamal, con aportes clave de Nuno Mendes, Semedo y João Neves. 

  • Una última carta a Ronaldo

    Martínez elogió a Cristiano Ronaldo: «Siempre le estaré agradecido. Cuando llegó a Portugal había dudas sobre su futuro, pero fue un capitán ejemplar dentro y fuera del campo. Su influencia no se limitó a goles y asistencias, sino a su compromiso diario y su forma de ver el fútbol. Seguirá siendo un ejemplo para cualquier jugador, y lo que aportó en este torneo será inolvidable». También rechazó restar importancia a los logros de la selección durante su mandato.

    Y añadió: «Dejo un legado de regularidad en resultados, goles y puntos, además de la victoria en la Liga de Naciones. Hemos jugado 45 partidos con muchos jugadores y siempre dimos todo por Portugal. Espero que los aficionados lo recuerden».

    Destacó que la continuidad de Portugal entre las mejores desde 2002 demuestra la calidad de su cantera y subrayó que los pequeños detalles deciden los grandes torneos, no el nivel ni la capacidad competitiva.

    Para cerrar la rueda de prensa, Martínez agradeció a la afición, a los jugadores, a la Federación Portuguesa y a su cuerpo técnico, y se marchó con recuerdos inolvidables, pues entrenar a Portugal ha sido «un honor, una responsabilidad y un gran orgullo».

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