Empate a cero con el Inter Miami: Lionel Messi se queda sin alcanzar un hito importante

Lionel Messi está a punto de alcanzar los 900 goles en su carrera. Contra Nashville aún no lo ha conseguido.

La superestrella Lionel Messi tendrá que seguir esperando para marcar su gol número 900. El jugador de 38 años no pasó del 0-0 con el Inter Miami en el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, disputado en la noche del miércoles al jueves, hora alemana, contra el Nashville SC.

  • El sábado pasado, Messi se acercó aún más al siguiente hito de su carrera en la Major League Soccer (MLS) con su gol en la victoria por 2-1 sobre el DC United. Fue el gol número 80 del argentino con la camiseta del Miami, donde juega desde 2023.

    ¿Alcanzará Lionel Messi los 900 goles el domingo?

    El ocho veces ganadordel Balón de Oro marcó 672 goles con el FC Barcelona, a los que hay que sumar 32 con el París Saint-Germain. 

    El campeón del mundo de 2022 marcó 115 goles con la selección argentina. Messi tendrá la próxima oportunidad de marcar su gol número 900 el domingo, en el partido de la MLS contra Charlotte. El partido de vuelta de la Champions Cup contra Nashville se disputará el próximo jueves.

  • Lionel Messi: sus números con el Inter Miami

    Juegos91
    Goles80
    Asistencias44
