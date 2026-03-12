Empate a cero con el Inter Miami: Lionel Messi se queda sin alcanzar un hito importante

El ocho veces ganadordel Balón de Oro marcó 672 goles con el FC Barcelona, a los que hay que sumar 32 con el París Saint-Germain.

El campeón del mundo de 2022 marcó 115 goles con la selección argentina. Messi tendrá la próxima oportunidad de marcar su gol número 900 el domingo, en el partido de la MLS contra Charlotte. El partido de vuelta de la Champions Cup contra Nashville se disputará el próximo jueves.