Un lateral para la Juventus. No es una prioridad, pero la idea de Massara y Carnevali es aumentar las opciones por la izquierda, donde pueden jugar Cambiaso y, en caso de necesidad, Celik, un defensa polivalente llegado tras su experiencia en la Roma. Por el momento no hay un nombre fuerte ni una negociación caliente; estos son días de contactos, sondeos e ideas, para entender qué vías son viables. Difícil pensar en una inversión importante para ese puesto, después de una campaña de fichajes de más de 100 millones de euros que ha llevado a Turín a Kolo Muani, Alajbegovic y Ekhator, más fácil es llegar a un jugador fiable y low cost, mejor aún si es polivalente.
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Emerson Palmieri para la Juventus: contacto con el Marsella. Di Gregorio puede acabar en Francia
Aparece Emerson Palmieri
En este sentido, atención a Emerson Palmieri, campeón de Europa con la Italia de Mancini en 2021, actualmente en las filas del Marsella. Un jugador experimentado, de 32 años, con currículum y experiencia internacional, que en caso de necesidad puede jugar como tercer central por la izquierda. Con el OM tiene contrato hasta 2027, con la posibilidad por parte del club francés de ampliar el acuerdo hasta 2028, pero en caso de una buena oferta se le dejará marcharse. El Marsella necesita hacer caja y ahorraría de buen grado en su salario, actualmente de unos 3 millones de euros brutos al año.
¿Di Gregorio al Marsella?
Los dos clubes, que mantienen una excelente relación, ya han hablado de ello al margen del dossier Michele Di Gregorio. Tras la llegada desde el Tottenham de Guglielmo Vicario, el ex portero del Pordenone saldrá. No quiere quedarse para ser suplente; la idea de jugar en el extranjero, en el Vélodrome, le seduce. Por este motivo ha dicho no a la propuesta de volver al Monza, el club que le lanzó a la Serie A. Di Gregorio, con contrato hasta 2029, en la Juventus gana 2 millones de euros; el intercambio de cesiones con Emerson Palmieri solo puede salir adelante si el italo-brasileño renueva su contrato con el OM. A día de hoy es una idea, pero no la única. La Juventus valora otros perfiles como Raum, del Leipzig, y Carrera, del Real Madrid, convertido en una segunda opción con la llegada de Cuccurella.
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