El festival goleador se desató tras el descanso, con Konstantinos Mavropanos cabeceando a la red a la salida de un córner para poner el 3-0. El Wrexham volvió a ser castigado cuando Kyle Walker-Peters lanzó un rápido contraataque tras un córner mal ejecutado, lo que permitió a Castellanos marcar con calma el cuarto gol.

El suplente Mohamadou Kante añadió el quinto con un brillante disparo ascendente, antes de que Manor Solomon completara la goleada con un remate desviado. Phil Parkinson vio cómo su equipo sufría su derrota más abultada desde que asumió el cargo, dejando al descubierto graves vulnerabilidades en defensa.