El Tottenham rechaza comprar a João Palhinha, que volverá al Bayern

Sky Sport informa de que el Tottenham ha comunicado a las partes implicadas que no ejercerá la opción de compra de Palhinha. Se descarta así un traspaso definitivo.

La decisión llega tras invertir unos 117 millones de euros en Sandro Tonali y unos 98 millones en Mateus Fernandes, fichajes que cubren la necesidad de un mediocentro.