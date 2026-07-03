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El Tottenham rechaza comprar a João Palhinha, que volverá al Bayern
Los Spurs dan por terminada su interés por Palhinha
El Tottenham ha decidido no ejercer la opción de compra de Palhinha, lo que descarta su fichaje definitivo. Según Sky Sport, el traspaso está totalmente descartado. El centrocampista portugués regresará al Bayern tras su cesión en la Premier League, mientras los Spurs buscan otras opciones para el centro del campo.
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Confirmada la decisión sobre el traspaso
Sky Sport informa de que el Tottenham ha comunicado a las partes implicadas que no ejercerá la opción de compra de Palhinha. Se descarta así un traspaso definitivo.
La decisión llega tras invertir unos 117 millones de euros en Sandro Tonali y unos 98 millones en Mateus Fernandes, fichajes que cubren la necesidad de un mediocentro.
El Bayern se enfrenta a otra decisión sobre el mercado de fichajes
Palhinha vuelve al Bayern, pero su futuro a largo plazo sigue incierto. Tiene contrato hasta 2028, aunque el club lo vendería si llega una oferta adecuada en este mercado.
Se ha barajado su regreso al Sporting CP, pero la valoración del Bayern ha complicado las negociaciones. Así pues, su futuro sigue sin definirse de cara a la pretemporada.
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Se prevé que continúen las negociaciones sobre el traspaso
Palhinha regresará al Bayern a menos que se cierre otro traspaso antes del cierre del mercado. Varios clubes europeos siguen su situación mientras continúan las negociaciones.
El Bayern busca una solución que satisfaga a ambas partes: Palhinha quiere jugar con regularidad, mientras que los «Die Roten» valoran la mejor opción económica.
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