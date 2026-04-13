Según el diario español AS, el Real Madrid se opone a que el jugador de 22 años fiche por su gran rival catalán.
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El Real Madrid se opone, así que el Barça debe olvidar fichar a un internacional español
¿Cómo es posible? Muy sencillo: el Real Madrid tiene una opción de recompra de ocho millones de euros sobre este canterano, que fichó por el CA Osasuna el verano pasado por cinco millones.
Muñoz nació en Barcelona y se formó en La Masía, pero en 2017 fichó por el CF Damm y cuatro años después llegó al Real Madrid Sub-19.
El Real Madrid podrá activarla en los próximos tres años; la cifra subirá un millón de euros por temporada, así que el club pagaría relativamente poco para recuperarlo.
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No solo el Barça: varios clubes siguen a Muñoz.
Cualquier equipo que quiera ficharlo debe pagar 40 millones de euros, cantidad fijada por la obligatoria cláusula de rescisión. Además, el Real Madrid conserva el 50 % de una futura venta y un derecho de tanteo, lo que le permite reaccionar si se activa dicha cláusula.
Muñoz tiene mercado en Europa: Barça, varios clubes de la Premier League y de la Serie A siguen al veloz regateador. En 33 partidos con Osasuna ha marcado seis goles y dado cinco asistencias, y ya es titular.
Debutó con España en marzo y marcó en la victoria 3-0 sobre Serbia, lo que aumenta sus opciones de ir al Mundial.
Víctor Muñoz: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Partidos 33 Goles 6 asistencias Asistencias 5 Minutos jugados 2.496