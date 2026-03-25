El Real Madrid prueba al hijo de Cristiano Ronaldo: los detalles

Con solo 15 años, el joven delantero ha entrenado con el Cadete A del Real Madrid y, según se ha podido saber, ha sido probado en la posición de extremo ofensivo. La idea es que siga entrenando unos días más en Valdebebas.





Actualmente, Ronaldo Jr. forma parte de la cantera del Al Nassr, donde juega desde que su padre fichó por el club en diciembre de 2022. Si el traspaso se concretara, volvería a seguir los pasos de su padre: el joven talento ya ha vestido las camisetas de las categorías inferiores del Manchester United y de la Juventus.





A nivel internacional, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, Ronaldo Jr. ha elegido representar a Portugal. Convocado por primera vez en mayo del año pasado, debutó con la selección sub-15 contra Japón, continuando su trayectoria de crecimiento en las selecciones juveniles portuguesas.



