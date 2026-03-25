El futuro de Cristiano Ronaldo Jr. podría estar ligado al del Real Madrid. El hijo mayor de Cristiano Ronaldo se ha entrenado este martes con la cantera del Real Madrid, una sesión que deja entrever una posible incorporación en las próximas semanas, según ha adelantado The Athletic y ha confirmado MARCA.
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El Real Madrid prueba al hijo de Cristiano Ronaldo: los detalles
CR JUNIOR: EL PERFIL
Con solo 15 años, el joven delantero ha entrenado con el Cadete A del Real Madrid y, según se ha podido saber, ha sido probado en la posición de extremo ofensivo. La idea es que siga entrenando unos días más en Valdebebas.
Actualmente, Ronaldo Jr. forma parte de la cantera del Al Nassr, donde juega desde que su padre fichó por el club en diciembre de 2022. Si el traspaso se concretara, volvería a seguir los pasos de su padre: el joven talento ya ha vestido las camisetas de las categorías inferiores del Manchester United y de la Juventus.
A nivel internacional, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, Ronaldo Jr. ha elegido representar a Portugal. Convocado por primera vez en mayo del año pasado, debutó con la selección sub-15 contra Japón, continuando su trayectoria de crecimiento en las selecciones juveniles portuguesas.
¿Vuelve CR7 a Madrid?
La posible llegada de Cristiano Jr. a la cantera del Real Madrid abre perspectivas interesantes también para su padre. El delantero tiene un contrato con el club saudí hasta el 30 de junio de 2027 y, a sus 41 años, sigue persiguiendo un objetivo monumental: alcanzar los 1.000 goles en su carrera (actualmente lleva 964).
Sin embargo, el posible traspaso de su hijo a la capital española podría favorecer, a corto plazo, también el regreso de toda la familia. No obstante, Cristiano Jr. tiene la opción de alojarse en la residencia de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
El próximo mes de junio cumplirá 16 años y, a partir de la temporada siguiente, entrará oficialmente en la categoría juvenil.