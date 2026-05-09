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El PSG presenta la nueva equipación local para la temporada 2026-27
Vuelve la estética tradicional
El campeón de Francia presentó una camiseta azul real con una ancha franja central roja y blanca, homenaje a sus aficionados globales. El escudo del club y el «swoosh» de Nike se ubican en el centro del pecho, resaltando la identidad parisina. El motivo central continúa sin interrupciones en la parte trasera para lograr una armonía visual en toda la prenda.
«La fe construye, el aura se impone»
La campaña oficial del club, «La fe construye, el aura se apodera», resalta el vínculo entre los jugadores y las gradas del Parque de los Príncipes. El PSG lo anunció por sus canales oficiales:
Celebrando la cultura de los estadios
El diseño central captura los colores que brotan de las gradas, evocando el movimiento de las banderas de los aficionados. El PSG afirma que la equipación «reconecta con sus códigos de diseño más emblemáticos», celebrando una identidad visual arraigada en la cultura del club. La campaña conjunta de Nike y el club une a jugadores y seguidores para celebrar el espíritu parisino.
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Implantación gradual en el sector minorista
La nueva equipación local se venderá desde el sábado 9 de mayo en las tiendas oficiales online del París Saint-Germain y Nike. El 15 de mayo se lanzará la colección de ropa deportiva y el 9 de junio la gama completa de entrenamiento. Los jugadores probablemente estrenarán este icónico look en todas las competiciones antes de que termine la temporada 2025-26, con el objetivo de consolidar su dominio nacional y ganar la Liga de Campeones, donde se enfrentarán al Arsenal en la final.