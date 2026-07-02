AFP
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El Nottingham Forest confirma el despido de Vitor Pereira antes de nombrar a Oliver Glasner
Pereira se marcha tras una rescisión sorpresa de su contrato
Según BBC Sport, Pereira se enteró a última hora del martes de su cese, apenas cinco meses después de reemplazar a Sean Dyche.
Pereira logró llevar al Forest al puesto 16 de la Premier League y a las semifinales de la Europa League, algo que no conseguía desde 1984. Su cuerpo técnico —Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop y Pedro Lopes— también ha dejado el club. Con esta decisión, el Forest nombrará pronto a su quinto entrenador en menos de un año.
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Pereira, sorprendido por su inesperada destitución
El entrenador portugués mostró su decepción tras la rescisión de su contrato, pese a haber cumplido los objetivos y revitalizado la plantilla. Pereira declaró: «La decisión me ha sorprendido, pero respeto el derecho del club a decidir lo mejor para su futuro. Naturalmente, estoy decepcionado y triste. Creía en lo que construíamos juntos y me voy orgulloso de lo logrado en estos meses: un final de temporada memorable, la permanencia en la Premier League y las semifinales de la Europa League. Guardaré esos momentos para siempre».
Glasner se dispone a tomar las riendas en el City Ground
Glasner, de 51 años, sucederá a Pereira: el acuerdo está cerrado. Será el undécimo entrenador desde que Evangelos Marinakis compró el club en 2017. Nuno Espírito Santo fue destituido en septiembre pese a un séptimo puesto, Ange Postecoglou duró 39 días y Dyche, 114. Glasner, exentrenador del Crystal Palace, llega tras ganar la FA Cup 2025 y la Conference League.
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¿Qué le depara el futuro al Forest?
Glasner dirigirá al Forest en la preparación para la nueva Premier League y los amistosos de pretemporada. Debe imponer rápido su estilo, unir a un plantel afectado por cambios constantes de técnico y, con el respaldo económico de Marinakis, pelear por títulos nacionales y volver a clasificar al equipo a Europa.