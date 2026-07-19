El Mundial 2026 nos trae el Balón de Oro más disputado: Rodri y Mbappé complican el noveno título de Messi

¿Y qué? ¿Acaso, pese a perder el partido clave y a una actuación casi invisible —en parte porque toda Argentina se limitó a resistir—, Messi volverá a llevarse el premio? Como en 2010, cuando España ganó la Copa y el camino de la Pulga y la Albiceleste se truncó mucho antes. En 2010 el debate se zanjó con sus números en el Barcelona, aunque el equipo quedó sin Champions. —, ahora un posible noveno Balón de Oro para el mejor futbolista vivo resultaría más aceptable para escépticos y detractores gracias a un Mundial sin sentido, a sus 39 años, al menos hasta la final.