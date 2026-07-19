Es una de las decisiones más difíciles y controvertidas de la historia del fútbol y del Balón de Oro, desde que France Football lo creó. Nunca, o casi nunca, un Mundial ha terminado sin que un jugador domine la final y seasegure con meses de antelación este premio individual.
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El Mundial 2026 nos trae el Balón de Oro más disputado: Rodri y Mbappé complican el noveno título de Messi
EL EXTRAÑO CASO DE MESSI Y MBAPPE'
Si se analiza con frialdad, sin dejarse llevar por el entusiasmo que han despertado ciertas jugadas en este largo Mundial, la elección del jurado del Balón de Oro no será fácil. Kylian Mbappé y Lionel Messi, con 10 goles y 1 asistencia el francés y 8 goles y 4 asistencias el argentino, han sido los más destacados, pero cayeron en los momentos clave: Mbappé en semifinales y Messi en la final, que además fue su último partido en un Mundial. Detrás, otros grandes como Dembélé, Olise, Kane o Haaland no han logrado superarlos.
¿POR QUÉ NO LO GANARÁ YAMAL?
La final de Nueva York entre España y Argentina se presentó como una encrucijada para el Balón de Oro: el posible relevo de Messi, ya veterano, por su heredero Yamal, o la confirmación del estatus aún inalcanzable del primero si los campeones volvían a ganar. Al final, quien celebró con sus compañeros fue la joven estrella del Barcelona, que llegó al Mundial en condiciones físicas limitadas y apenas marcó un gol en todo el torneo. Tras una temporada discreta con los blaugranas, incluso en la Liga de Campeones, parece que para su primer Balón de Oro aún tendrá que esperar.
POR QUÉ TIENE QUE GANARLO MESSI
¿Y qué? ¿Acaso, pese a perder el partido clave y a una actuación casi invisible —en parte porque toda Argentina se limitó a resistir—, Messi volverá a llevarse el premio? Como en 2010, cuando España ganó la Copa y el camino de la Pulga y la Albiceleste se truncó mucho antes. En 2010 el debate se zanjó con sus números en el Barcelona, aunque el equipo quedó sin Champions. —, ahora un posible noveno Balón de Oro para el mejor futbolista vivo resultaría más aceptable para escépticos y detractores gracias a un Mundial sin sentido, a sus 39 años, al menos hasta la final.
FINAL AMARGO
8 goles y 4 asistencias decisivas, Dos de ellos en la legendaria semifinal contra Argentina. Mostró un liderazgo técnico aún mayor que en el triunfo de Catar 2022. A partir de hoy, una nostalgia inevitable invadirá a todos los aficionados, pues, salvo sorpresas, ya no veremos semejante belleza en los campos del Mundial. Se retira como una leyenda y, aunque la final de Nueva York pueda empañar su torneo, un nuevo Balón de Oro sería el broche simbólico a su carrera.
ATENCIÓN AL «RODRI-BIS»
¿Y si el ganador no fuera Messi? El jurado nos dio una pista al entregar los premios individuales antes de la Copa a España. Contra todo pronóstico, el premio al mejor jugador del Mundial fue para Rodri, cerebro y metrónomo del equipo que recuperó el nivel del Manchester City de Guardiola. Tras la grave lesión de 2024, ha recuperado el nivel que mostró en el Balón de Oro de hace dos años, tras la Eurocopa.
NADIE COMO MBAPPE'
Tras Erling Haaland, el otro gran candidato al trono de mejor ‘9’ del mundo es Kylian Mbappé. Es el máximo goleador de la Liga (25 goles en 31 partidos), de la Liga de Campeones (15 tantos en 11 encuentros) y de este Mundial (10 goles), además de nuevo récordman histórico del torneo tras superar por un gol a Messi. No ha conquistado ningún título, pero en este Mundial rozó la tercera final consecutiva, frustrada solo por una gran España.
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