«El mayor reto» enciende la cumbre Francia-España... ¿Quién lo superará?





Mbappé, Dembélé, Oliisi, Doi, Barkola y Mateta llegaron al Mundial tras marcar unos 150 goles con sus clubes en la temporada 2025/2026.

Con los tantos anotados en Estados Unidos, el global roza los 165. Si añadimos las asistencias, superan holgadamente las 200 participaciones directas en goles durante la temporada.

Estas cifras muestran la magnitud del reto: Francia no solo tiene goleadores, sino jugadores capaces de marcar, asistir y crear desde varias posiciones.

Deschamps puede usar a Mbappé como punta o en la izquierda, a Dembélé de extremo, mediapunta o falso nueve, dar a Oliisi libertad para caer a la profundidad, aprovechar los espacios con Parkola; aprovechar la creatividad de Doi o cambiar el ritmo del partido con el gigante Mateta (192 cm).

Mbappé, baluarte del Real Madrid, cerró la temporada con 42 goles y añadió ocho en el Mundial.

En total, sumó 50 goles entre club y selección y se convirtió en máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos. En los tres Mundiales que ha disputado lleva 20 goles en 20 partidos y ya acecha los récords del torneo.

Con Francia suma 101 participaciones en goles (64 tantos y 37 asistencias) en 104 encuentros, media de 0,97 por partido.

A su lado está Dembélé, menos llamativo pero igual de decisivo: marcó cinco goles en el Mundial y, junto a Mbappé, suman 13.

Luego está Olise… El extremo del Bayern de Múnich no ha necesitado marcar para dominar el torneo, sino que lo ha hecho a través de sus pases.

Lidera la lista de creadores de goles con cinco asistencias y está a punto de batir algunos récords históricos. Es el jugador que da sentido a la abundancia ofensiva de Francia.

Su temporada en Alemania fue excepcional: 54 participaciones en goles, una de las mejores marcas de Europa.

Así, Francia reúne a tres de los jugadores más productivos de las cinco grandes ligas: Dembélé aporta un gol cada 71 minutos, Mbappé cada 75 y Oulissi cada 84. Impresionante.

Y la ventaja aumenta al mirar el banquillo, lleno de alternativas que Deschamps puede usar sin bajar el nivel ofensivo.