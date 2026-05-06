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El Manchester United no planea recuperar a Marcus Rashford debido a las dudas sobre su traspaso al Barcelona
La salida definitiva sigue siendo la prioridad
Según The Sun, la directiva del United ha dejado claro que no planea recuperar a Rashford la próxima temporada. El delantero, cedido al Barcelona por toda la temporada, sigue sin entrar en los planes del club. Una reciente publicación en redes sociales desató especulaciones sobre su regreso.
El martes, Rashford retuiteó un mensaje del United sobre su regreso a la Liga de Campeones con un “Felicidades” y un emoji de corazón; su primera interacción digital con el club en casi un año, pero esto no ha modificado la postura del club sobre su futuro. El club quiere liberarse de su elevado salario, que subirá a 325 000 libras semanales en julio tras la clasificación para la Champions.
- AFP
La incertidumbre sobre el fichaje del Barcelona
El Barcelona aún no ha decidido si hará efectiva la opción de compra de 26 millones de libras por el internacional inglés, cuya cesión finaliza en junio. Rashford, de 28 años, ha marcado 13 goles en 46 partidos, pero su rendimiento ha bajado en la recta final de la temporada.
No ha sido titular en los últimos cinco partidos del Barça y sufrió en la eliminación contra el Atlético en cuartos de final de la Champions. El club tiene hasta el 15 de junio para activar la cláusula. Aunque el jugador rechaza volver a Manchester y ya usa «MR14» en redes, la falta de una decisión definitiva lo deja en el limbo.
Carrick sigue sin pronunciarse sobre su futuro
El entrenador del United, Michael Carrick, ha sido cauteloso al hablar del futuro de Rashford en Old Trafford. El jugador no actúa con los Red Devils desde diciembre de 2024, y su relación con el club se tensó tras ser incluido en un «grupo de descartes» en la pretemporada y perder la camiseta número 10 a favor de Matheus Cunha.
Al comentar los rumores el mes pasado, Carrick afirmó: «Hay decisiones que se toman a su tiempo y Marcus está en esa situación. Ahora no hay nada decidido, pero se resolverá cuando toque».
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La atención puesta en el Mundial y la logística de la pretemporada
A pesar de sus problemas con su club, Rashford podría estar en la lista de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo. Es uno de los mejores extremos izquierdos de Inglaterra, junto con Anthony Gordon, del Newcastle. Si juega en el torneo, su futuro en el club se retrasará, pues los jugadores tienen derecho a tres semanas de descanso tras los compromisos internacionales. Si Inglaterra avanza en la fase eliminatoria, no volvería a los entrenamientos de pretemporada hasta principios de agosto, lo que complica al United si no resuelve su traspaso al inicio del mercado de verano.