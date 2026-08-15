El Manchester City entra en territorio desconocido para suplir a Rodri

El Manchester City sigue considerando a Enzo, estrella del Chelsea, como una de sus opciones para cubrir el vacío que dejará Rodri cuando el centrocampista español se marche, según todos los indicios, al Barcelona.

El diario Sport señaló que el problema para el City radica en que el escenario que había planteado el Chelsea para acceder a negociar la salida de Enzo de Stamford Bridge ya no está vigente.

El plazo que había fijado el club londinense para recibir una oferta de 120 millones de libras esterlinas venció ayer viernes, sin que el Manchester City pusiera esa cantidad sobre la mesa.

Desde ese momento, el Chelsea ha retirado las condiciones que había establecido para permitir la salida del centrocampista, y ahora espera que Enzo continúe en Stamford Bridge durante la temporada 2026-2027.

De hecho, el jugador participó hoy sábado, por primera vez con el técnico Xabi Alonso, en la victoria sobre la Real Sociedad, tras su regreso de las vacaciones que disfrutó después del Mundial.

Sin embargo, el Manchester City no ha descartado la operación, según lo indicado por el diario "The Telegraph" y por Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes.

Así, la operación de Enzo entra en terreno desconocido, ya que el club inglés podría volver a intentarlo durante los próximos días, pero esta vez negociando nuevas condiciones para el traspaso desde cero.