La diferencia es notable entre el recinto más caro de Estados Unidos y el más asequible de México.

«La diferencia entre los recintos más caros y los más baratos es difícil de ignorar. En el Levi’s Stadium, una cerveza y una comida básica cuestan 34,24 dólares, mientras que en el Estadio Akron el mismo combo vale solo 9,77 dólares», afirmó Gilad Zilberman, director ejecutivo de SeatPick. «Es una diferencia considerable, sobre todo para quienes viajan con niños o planean ver varios partidos».

El Estadio Akron, en Guadalajara, es el más económico del Mundial: 9,77 dólares por cerveza y comida. Eso supone 24,47 dólares menos que en Levi’s Stadium, un ejemplo claro de cómo varían los gastos según el estadio.

Los tres estadios mexicanos que albergan partidos del Mundial ocupan los últimos puestos del ranking de SeatPick: el Estadio Azteca (10,77 dólares) y el Estadio BBVA (13,90 dólares). En contraste, el recinto más económico de Estados Unidos es el GEHA Field del Arrowhead Stadium, en Kansas City, con 22,37 dólares por el mismo pack.