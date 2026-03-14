Gran polémica en San Siro por el gol del empate del Atalanta en el campo del Inter, un resultado que podría reabrir el campeonato: bajo la lupa, un contacto entre Sulemana y Dumfries que allana el camino al ghanés para rematar, y que luego Krstovic remata a puerta tras el rechace de Sommer.
Traducido por
El Inter protesta por el contacto entre Sulemana y Dumfries en el gol de Krstovic. Marelli: «Gol válido»
EL HECHO
Todo ocurre en el minuto 82: Zappacosta lanza un pase en profundidad hacia el montenegrino, quien prolonga el balón hacia atrás contando con la incorporación de Sulemana, quien, sin embargo, llega bastante tarde respecto a Dumfries. Los dos entran en contacto, el ghanés pone una mano en la espalda del holandés, quizá haya también un ligero contacto entre los pies derechos de ambos jugadores; lo cierto es que Dumfries resbala y cede la posesión al rival, quien, en ese momento, dispara, ve cómo Sommer rechaza el balón y Krstovic marca el gol. Manganiello parece querer pitar, pero finalmente no sanciona la jugada.
LAS PROTESTAS
Los jugadores del Inter protestan inmediatamente con vehemencia ante Manganiello, quien, en cambio, en el momento en que el balón entra en la portería, señala el centro del campo. Dumfries se lleva las manos a la cara, incrédulo; la revisión de Gariglio y Chiffi en la sala del VAR se alarga mucho, y el juego se reanuda tras más de tres minutos; el más vehemente en sus protestas es Chivu: el entrenador del Inter recibe primero una amonestación y, tras la concesión del gol, es expulsado y sale gritando «¡Era falta!».
EL COMENTARIO DE MARELLI
Este es el comentario de Luca Marelli en DAZN: «Una jugada sobre la que hay poco que discutir. El gol surge de un contacto no pitado entre Sulemana y Dumfries; Manganiello ha hecho muy bien en dejar seguir el juego. No hay contacto por abajo; el contacto por arriba es una mano apoyada en la espalda de Dumfries, pero no es falta. Parece que Dumfries es el que cae al suelo; el gol es totalmente válido».