Ya han pasado 10 días desde que el nuevo director deportivo del Inter, Dario Baccin, en su primera aparición pública en su nuevo cargo en la previa del partido que luego ganó por 5-3 al Udinese, confirmara ante la prensa el inicio de los contactos y de las negociaciones para las renovaciones de dos de los jugadores más importantes de la actual plantilla, cuyo contrato vencía el 30 de junio de 2027: Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu.

Si para el lateral italiano la cláusula de prórroga automática hasta 2028, que ya se ha activado, ha reducido la urgencia de una reunión, para el centrocampista turco la necesidad de encontrar un acuerdo, si el objetivo es retenerlo todavía en Milán, está empezando a hacerse apremiante. Pero ¿en qué punto está la negociación?



