El Inter ha tomado la delantera ante el Milan en la pugna por hacerse con el fichaje del delantero del Cagliari Mendym, según La Repubblica. El prometedor adolescente ha despertado rápidamente un gran interés por parte de ambos equipos de San Siro tras un brillante inicio de temporada.

Sin embargo, el Inter lidera actualmente la carrera por el atacante nacido en 2007. Su rival ciudadano sigue atento a la evolución de la situación, pero no ha logrado igualar el amplio trabajo realizado por el Inter entre bastidores.

Por ahora, no se han acordado condiciones económicas formales con el Cagliari. Aun así, el enfoque altamente proactivo del Inter le ha colocado claramente en una posición privilegiada para cerrar la operación.