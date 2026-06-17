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inter Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El Inter lanza la campaña de abonos: todos los detalles

Inter Milán
Serie A

Modalidades de renovación de abonos del Inter

El campeón italiano Inter lanza la campaña de abonos para la temporada 2026-27. Ya comenzó la primera fase: los socios pueden renovar su abono.


Como el año pasado, se ofrecen tres modalidades: FULL, PLUS y BASE, cada una con condiciones propias. El abono Full es la única opción para garantizar la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. Además, los abonados del Segundo Anillo Azul podrán comprar con antelación y con descuento las entradas para el derbi ante el Milan, partido en el que ese sector se reserva a la afición visitante.


A continuación, toda la información y las fases de venta de la campaña de abonos 2026/27, según inter.it.

  • FASE 1 – RENOVACIONES, DEL 17 AL 29 DE JUNIO

    Reserva para abonados de la temporada 2025/26, que pueden confirmar su asiento o elegir otro disponible.


    FASE 2 – VENTA ANTICIPADA PARA MIEMBROS DE LOYALTY INTERISTA, DEL 3 AL 6 DE JULIO

    Del 3 al 6 de julio, de 12:00 a 23:59 h. Destinada a inscritos en el programa «Loyalty Interista» que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:


    Ser abonado de la temporada 2025/26 y no haber participado en la fase de renovación


    Haber completado, entre las 12:00 del 17 de junio y las 12:00 del 24 de junio, al menos una de las siguientes misiones de fidelidad:


    - Suscripción a Inter Club Plus 2026/27: la suscripción debe estar pagada y la tarjeta de Inter Club asociada al mismo perfil de fidelización.


    - Compra de una tarjeta regalo de entradas por al menos 100 €. Debes introducir su código en la sección correspondiente de tu perfil de fidelización. Tras finalizar la misión, los códigos se verificarán; solo serán válidos si son correctos. Cada código solo puede usarse una vez.


    - Compra en la tienda online del Inter por un importe mínimo de 100 €. La compra solo es válida si se realiza tras la inscripción en el programa de fidelización y con la misma dirección de correo electrónico; los pedidos realizados antes de la inscripción o con una dirección de correo electrónico diferente no se considerarán válidos. Quedan excluidas las tarjetas regalo. El sistema verificará automáticamente los pedidos que cumplan los requisitos.


    Acceso a la venta anticipada


    Días después del cierre, quienes cumplan las condiciones verán la insignia «Misión abonos 2026/27» en su perfil de Interista.


    permite acceder al periodo de venta anticipada


    Estará visible hasta las 23:59 del 30 de junio de 2026.


    Tener la insignia no garantiza el abono, solo el acceso a la preventa.


    Requisitos obligatorios para la compra

    Para comprar el abono se requiere:


    Tarjeta «Siamo Noi» válida


    y asociarla a tu perfil de fidelización antes del 24 de junio a las 12:00.


    Sin esta vinculación no se podrá acceder a la preventa, aunque se cumplan los demás requisitos.


    Puedes solicitarla en línea en tdt.inter.it.


    FASE 3 – VENTA LIBRE, A PARTIR DEL 10 DE JULIO

    Si quedan entradas, el 10 de julio a las 12:00 comenzará la venta libre. Podrás elegir entre los abonos FULL, PLUS y BASE. Para ello necesitas la tarjeta «Siamo Noi»; si no la tienes, solicítala en tdt.inter.it.

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