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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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El Inter: Jones sigue siendo el gran objetivo; los nerazzurri preparan una nueva oferta

Inter Milán
C. Jones
Liverpool
Fichajes

Tras rechazar la primera oferta, el Inter la aumenta, respaldado por un acuerdo con el jugador.

El Inter sigue interesado en Curtis Jones. El centrocampista del Liverpool sigue siendo la prioridad para reforzar el centro del campo de Cristian Chivu y, tras cerrar la operación de Anan Khalaili —más urgente—, el club nerazzurro intentará fichar al jugador nacido en 2001, autor de 228 partidos y 22 goles con la camiseta de los Reds entre 2018 y 2026.


El Inter ofreció unos 20 millones, pero el Liverpool lo valora en torno a 40. No obstante, según La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta y Piero Ausilio confían en cerrar el fichaje con una nueva oferta de 25 a 30 millones, aprovechando que el contrato del jugador vence en un año. Eso podría forzar al Liverpool a bajar sus pretensiones para evitar perderlo gratis.


  • ACUERDO ENTRE EL INTER Y JONES

    Al Inter le gusta Jones desde hace tiempo. Los primeros contactos entre ambos clubes se remontan a antes de enero, cuando también hablaron de Denzel Dumfries. Desde entonces, el interés por el centrocampista inglés no ha decaído. Chivu valora sobre todo su gran versatilidad: puede jugar en el centro del campo, la mediapunta, la banda e incluso de lateral derecho, lo que amplía las opciones del entrenador.


    El jugador ya mostró disposición al fichaje: habría un acuerdo preliminar entre el club y el centrocampista, que quiere dejar la Premier League y probar una nueva liga.


    Antes, la directiva debe cerrar el fichaje de Khalaili, del Union Saint-Gilloise, prioridad para reforzar la banda derecha tras la salida de Dumfries. En paralelo, Ivan Provedel se someterá a revisiones médicas para ser nuevo portero del Inter. Tras estos movimientos, el club volverá a centrarse en Jones, visto como el refuerzo ideal para el centro del campo.


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