Al Inter le gusta Jones desde hace tiempo. Los primeros contactos entre ambos clubes se remontan a antes de enero, cuando también hablaron de Denzel Dumfries. Desde entonces, el interés por el centrocampista inglés no ha decaído. Chivu valora sobre todo su gran versatilidad: puede jugar en el centro del campo, la mediapunta, la banda e incluso de lateral derecho, lo que amplía las opciones del entrenador.





El jugador ya mostró disposición al fichaje: habría un acuerdo preliminar entre el club y el centrocampista, que quiere dejar la Premier League y probar una nueva liga.





Antes, la directiva debe cerrar el fichaje de Khalaili, del Union Saint-Gilloise, prioridad para reforzar la banda derecha tras la salida de Dumfries. En paralelo, Ivan Provedel se someterá a revisiones médicas para ser nuevo portero del Inter. Tras estos movimientos, el club volverá a centrarse en Jones, visto como el refuerzo ideal para el centro del campo.





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