El Inter negocia para reforzar la defensa. Tras la salida de Sommer, cuyo contrato vence el 30 de junio, el club apostará por Martínez bajo palos, con Provedel como alternativa. Las negociaciones con el guardameta, nacido en 1994, están a punto de cerrarse: la Lazio recibirá 3 millones, y el jugador firmará un contrato de tres años por unos 1,5 millones de euros. Por delante, la defensa solo tiene dos fijos: Akanji, cuyo derecho de rescisión ejerció el Manchester City, y Bisseck, por quien el Bayern Múnich ya presentó una oferta rechazada. Persisten dudas sobre Bastoni, quien, pese a las desmentidos, podría fichar por un club español.
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El Inter fija el precio de Alessandro Bastoni y se fija en Evan Ndicka, de la Roma
AQUÍ ESTÁ EL PRECIO DE LOS BASTONES
El Barcelona se interesó por el defensa central de 27 años, con contrato hasta 2028, pero solo pidió información. Ahora es el Real Madrid de José Mourinho, exjugador del Inter, quien sigue al jugador. Para el Inter, Bastoni no es intransferible, aunque el vicepresidente Marotta declaró a finales de mayo: «Los aficionados pueden estar tranquilos sobre el futuro de Bastoni», dijo a DAZN. «El Inter no quiere vender. Si un jugador se va, es porque él lo ha pedido. Bastoni no ha dicho eso; está feliz aquí y no tenemos por qué traspasarlo. Creo que seguirá con nosotros». Según La Gazzetta dello Sport,si llega una oferta de 70 millones de euros, el defensa podría marcharse.
NDICKA, LA PRIMERA OPCIÓN
Para cubrir la posible salida de Bastoni, el Inter considera fichara Ndicka, defensa central marfileño de 1999 que juega en la Roma. El exjugador del Eintracht de Fráncfort no sustituye a Solet, del Udinese, por quien aún no hay acuerdo (la petición sigue siendo de 25 millones de euros), sino que sería un refuerzo adicional. Para la Roma es un jugador importante, pero tiene su precio: al menos 30 millones de euros.