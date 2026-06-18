El Inter fija el precio de Alessandro Bastoni y se fija en Evan Ndicka, de la Roma

El Barcelona se interesó por el defensa central de 27 años, con contrato hasta 2028, pero solo pidió información. Ahora es el Real Madrid de José Mourinho, exjugador del Inter, quien sigue al jugador. Para el Inter, Bastoni no es intransferible, aunque el vicepresidente Marotta declaró a finales de mayo: «Los aficionados pueden estar tranquilos sobre el futuro de Bastoni», dijo a DAZN. «El Inter no quiere vender. Si un jugador se va, es porque él lo ha pedido. Bastoni no ha dicho eso; está feliz aquí y no tenemos por qué traspasarlo. Creo que seguirá con nosotros». Según La Gazzetta dello Sport,si llega una oferta de 70 millones de euros, el defensa podría marcharse.