¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
cm anguissa kovacic inter
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Inter estudia los fichajes de Anguissa y Kovacic a coste cero

Inter Milán
SSC Nápoles
Manchester City
M. Kovacic
A. Zambo Anguissa

No solo Bernabé, al Inter le han ofrecido otros dos jugadores que terminan contrato.

El Inter ya mira al futuro con una estrategia en el mercado que, salvo sorpresas y cambios de rumbo, ya ha identificado las posiciones y líneas en las que invertir el presupuesto más importante que estará a disposición del nuevo director deportivo, Dario Baccin.

El gran golpe debería destinarse a la defensa, el ataque será reforzado y la voluntad del club es también incorporar a la plantilla a un centrocampista que, sin embargo, tenga un impacto económico bajísimo en términos de amortización y, a ser posible, también de salario. Y entre los nombres que el dirigente está empezando a evaluar hay dos perfiles que acaban contrato en junio y que ya han sido ofrecidos.


  • ¿EN LUGAR DE CALHANOGLU?

    La sensación, según cuenta Tuttosport, es que a final de año habrá varias salidas en esa demarcación, como la de Henrik Mkhitaryan, que este año llegó in extremis a su última renovación, pero también la de Hakan Calhanoglu, para quien, por ahora, hay una grandísima distancia entre la oferta y la petición para renovar. Además, no hay que olvidar que también habrá que seguir de cerca la situación de Sucic, Stankovic y Zielinski, ya sea por el minutaje (los dos primeros) o por la edad y el contrato (que expira en 2028 en el caso del ex del Napoli).

  • Anguissa y Kovacic

    Así que ojo a esos jugadores cuyo contrato expirará el 30 de junio de 2027 y que, en consecuencia, ya desde enero podrían firmar un precontrato para vincularse a un nuevo club.

    Según Tuttosport, desde hace tiempo el Inter está siguiendo la evolución de las negociaciones entre Frank Zambo-Anguissa y el Napoli para una renovación que no termina de desbloquearse. La salida es la vía más probable, con el Milan, además, interesado en estos días de parón. El camerunés gusta porque tiene características completamente diferentes a las de los centrocampistas que ya hay en Milán.


    El otro nombre, en cambio, es un posible regreso al Inter, dado que en junio también expirará el acuerdo de Mateo Kovacic con el Manchester City. Para el croata sería como cerrar un círculo después de haberlo ganado todo por toda Europa y ha sido ofrecido, pero a día de hoy tendría características más similares a las de Sucic y Zielinski.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google