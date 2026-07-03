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Ake Manchester CityGetty

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El Inter busca refuerzos defensivos: además de Chalobah, Ausilio sigue a Nathan Aké

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Nathan Aké

El defensa central holandés tiene el contrato a punto de vencer en 2027 y busca más minutos de juego

Piero Ausilio ha sido claro: las salidas de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij y Matteo Darmian, con contratos a punto de vencer, obligan al Inter a reforzar la defensa. Tarik Muharemovic y Oumar Solet, los primeros objetivos del verano, ya se descartan: el primero suena para la Juventus y el segundo queda fuera de alcance por su precio (el Udinese lo valora en unos 30 millones de euros) y por dudas sobre su estado físico. En cambio, gana fuerza la opción de Trevor Chalobah, del Chelsea, que podría no ser el único fichaje de la Premier.


El Inter compite con el Como por Chalobah, cuyos agentes están en Milán.

  • OTRO AKANJI

    Según La Gazzetta dello Sport, el Inter considera fichar al defensa del Manchester City Nathan Aké. Hace un año ya logró un buen negocio al traer a Manuel Akanji por 15 millones de euros. Ahora barajan al holandés Nathan Aké, quien bajo Guardiola ha perdido protagonismo por las inversiones en defensa (Gvardiol, Rubén Dias, Khusanov y Guehi) y algunas lesiones.

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  • ¿QUIERES JUGAR MÁS?

    La pasada temporada el defensa central holandés de 1995 jugó 32 partidos (1644 minutos), solo 17 como titular. Su contrato vence dentro de un año, lo que podría abaratar su traspaso. El exjugador del Chelsea ya pidió salir en enero por falta de minutos, pero las lesiones en la defensa llevaron a Guardiola a retenerlo. Ahora, con Maresca en el banquillo, no está claro que su valoración cambie.


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  • EL PROBLEMA DEL SALARIO

    El Inter analiza al defensa holandés, que puede actuar como central o lateral izquierdo en una línea de tres. La mayor preocupación es su salario. En Inglaterra cobra cerca de 10 millones de euros brutos por temporada, cifra fuera del alcance de los límites impuestos por Oaktree, que prefiere invertir en perfiles con más futuro y costes más asequibles. Por ello, se requeriría un esfuerzo económico de Aké, quien, aun así, ya se considera una nueva incorporación en la dinámica de mercado del club nerazzurro.

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