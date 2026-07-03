El Inter busca refuerzos defensivos: además de Chalobah, Ausilio sigue a Nathan Aké

Piero Ausilio ha sido claro: las salidas de Francesco Acerbi, Stefan de Vrij y Matteo Darmian, con contratos a punto de vencer, obligan al Inter a reforzar la defensa. Tarik Muharemovic y Oumar Solet, los primeros objetivos del verano, ya se descartan: el primero suena para la Juventus y el segundo queda fuera de alcance por su precio (el Udinese lo valora en unos 30 millones de euros) y por dudas sobre su estado físico. En cambio, gana fuerza la opción de Trevor Chalobah, del Chelsea, que podría no ser el único fichaje de la Premier.





El Inter compite con el Como por Chalobah, cuyos agentes están en Milán.