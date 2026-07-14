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El Inter busca al sucesor de Dumfries: Ivan Perisic, del PSV Eindhoven, es la opción económica para el lateral derecho

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I. Perisic

El Inter busca un sustituto para Denzel Dumfires. Tras su marcha a Madrid, Marotta y Ausilio buscan un lateral derecho para Chivu. La primera opción, Palestra, eligió el proyecto del Chelsea de Xabi Alonso; la segunda, Khalaili no superó los reconocimientos médicos. Sin plan C por ahora, los nerazzurri analizan opciones: Doué (Estrasburgo), Spence (Tottenham), Molina (Atlético de Madrid), Wanderson (Mónaco), Norton-Cuffy (Génova) y Ryerson (Borussia Dortmund). De fondo, resurge un nombre conocido: Ivan Perisic, ya buscado en enero.

  • EL INTER YA LO QUERÍA EN ENERO

    El croata, nacido en 1989, volvería sin dudarlo al Inter. Así lo confirmó tras el partido del Mundial contra Ghana: «En enero, el PSV no me dejó marchar. El director deportivo y el presidente del Inter saben dónde estoy; si quieren, solo tienen que encontrarme». En el último mercado, Marotta y Ausilio lo buscaron, pero el PSV se opuso. Con 37 años y 26 goles en 78 partidos en Holanda, Perisic quiere seguir sorprendiendo.


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  • PERISIC, DOBLE VENTAJA

    Por ahora no es la primera opción del Inter, pero sigue en la lista y en las próximas semanas podría subir. Su fichaje sería económico y aportaría experiencia: ha jugado 254 partidos con el Inter, marcando 55 goles y dando 50 asistencias. Conoce el club y se adaptaría rápido, además de poder actuar tanto en la derecha como en la izquierda.

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