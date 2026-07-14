El Inter busca un sustituto para Denzel Dumfires. Tras su marcha a Madrid, Marotta y Ausilio buscan un lateral derecho para Chivu. La primera opción, Palestra, eligió el proyecto del Chelsea de Xabi Alonso; la segunda, Khalaili no superó los reconocimientos médicos. Sin plan C por ahora, los nerazzurri analizan opciones: Doué (Estrasburgo), Spence (Tottenham), Molina (Atlético de Madrid), Wanderson (Mónaco), Norton-Cuffy (Génova) y Ryerson (Borussia Dortmund). De fondo, resurge un nombre conocido: Ivan Perisic, ya buscado en enero.
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El Inter busca al sucesor de Dumfries: Ivan Perisic, del PSV Eindhoven, es la opción económica para el lateral derecho
EL INTER YA LO QUERÍA EN ENERO
El croata, nacido en 1989, volvería sin dudarlo al Inter. Así lo confirmó tras el partido del Mundial contra Ghana: «En enero, el PSV no me dejó marchar. El director deportivo y el presidente del Inter saben dónde estoy; si quieren, solo tienen que encontrarme». En el último mercado, Marotta y Ausilio lo buscaron, pero el PSV se opuso. Con 37 años y 26 goles en 78 partidos en Holanda, Perisic quiere seguir sorprendiendo.
PERISIC, DOBLE VENTAJA
Por ahora no es la primera opción del Inter, pero sigue en la lista y en las próximas semanas podría subir. Su fichaje sería económico y aportaría experiencia: ha jugado 254 partidos con el Inter, marcando 55 goles y dando 50 asistencias. Conoce el club y se adaptaría rápido, además de poder actuar tanto en la derecha como en la izquierda.
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