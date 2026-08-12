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El grupo de aficionados del Liverpool busca respuestas sobre la propuesta de inversión de Jeff Bezos
Los aficionados buscan respuestas sobre la propuesta de inversión de Bezos
El grupo de aficionados Spirit of Shankly (SoS) ha escrito al Liverpool para exigir claridad sobre la propiedad del club y su futuro control, según ESPN. El movimiento llega después de las numerosas informaciones que apuntan a que un consorcio en el que participa el fundador de Amazon, Bezos, está cerca de hacerse con una importante participación minoritaria. Los aficionados quieren respuestas inmediatas sobre cómo la propuesta de venta del 30 por ciento acabará afectando a las operaciones futbolísticas en Anfield. Han solicitado formalmente una reunión urgente con responsables del club para debatir los posibles cambios en la cúpula directiva.
- AFP
Spirit of Shankly exige claridad sobre el control
SoS insiste en que proteger los valores fundamentales del club sigue siendo su máxima prioridad en medio de la continua especulación sobre la adquisición. El grupo está profundamente preocupado por cómo los nuevos inversores podrían influir en las decisiones importantes.
«Reiteramos que, dados los acontecimientos que llevaron a la compra del club por parte de FSG (Fenway Sports Group), quién lo posee y cómo lo controla, poniendo en primer lugar los intereses del Liverpool y de sus aficionados, es algo fundamental para todos nosotros», se lee en un comunicado del grupo de aficionados.
«El último informe sobre una venta del 30 % y el consorcio creado para llevarla a cabo es significativo. La propiedad y la custodia de nuestro club son primordiales para SoS y para todos los aficionados.
«Hemos visto ventas similares en otros clubes que han dado lugar a cambios notables en la gestión de ese club y en las operaciones futbolísticas, lo que ha derivado en decisiones y comportamientos que muchos no querrían ver en el Liverpool».
El consorcio presume de una enorme riqueza, pero carece de experiencia
Se estima que Bezos tiene una fortuna personal de 210.000 millones de libras y es, además, propietario de The Washington Post y Blue Origin. Sin embargo, el tercer hombre más rico del mundo no tiene experiencia previa en la inversión en un equipo deportivo, pese a que anteriormente se le ha relacionado con franquicias de la NFL.
Forma parte de un grupo de inversión de alto perfil que incluye al cofundador de Facebook Eduardo Saverin. Amit Bhatia, yerno del magnate indio del acero Lakshmi Mittal, lidera actualmente el consorcio. Bhatia es la única figura importante del grupo con experiencia en la gestión de un negocio deportivo. Recientemente dejó su cargo como copropietario y director del Queens Park Rangers tras una etapa de 18 años.
- Getty Images Sport
A la espera de respuestas del consejo de administración de FSG
La empresa matriz del Liverpool, FSG, siempre se ha mostrado abierta a inversión externa. El valor del club se ha disparado desde los 300 millones de libras que pagó en 2010 hasta alrededor de 4.500 millones de libras hoy. FSG confirmó el mes pasado que un consorcio liderado por Bhatia había expresado interés en realizar una inversión minoritaria estratégica. Los aficionados ahora esperan una respuesta formal sobre los puestos en el consejo y la influencia antes de que cualquier acuerdo se cierre oficialmente.
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