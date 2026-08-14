¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

Traducido por

El FIFA coloca a Hamza Abdel Karim en un lugar histórico

Primera División
Barcelona
H. Abdelkarim
Egipto
España
Egipto

El delantero egipcio Hamza Abdelkarim ya no es simplemente una de las principales apuestas de futuro del Barcelona. 

El diario Sport señaló que la rápida evolución de Hamza durante los últimos meses ha hecho que su nombre empiece a ganar una fama que trasciende el entorno del club catalán. 

La Federación Internacional de Fútbol puso el foco sobre el ascenso y el brillo del jugador, y el organismo internacional incluyó al delantero egipcio entre 7 jóvenes talentos que destacaron en la Copa del Mundo Sub-17 de Catar.

La FIFA sitúa la evolución de Hamza al mismo nivel que la de otros 6 jóvenes talentos que también dejaron su huella en ese torneo, que son: Samuel Inacio (Borussia Dortmund), Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Rémy Himbert (Lyon), Matthew Baker (Melbourne City), Noah Fernández (Eindhoven) y Zé Lucas (Cruzeiro).

No cabe duda de que la historia de Hamza explica por qué la FIFA le pone el foco ahora, pues su rendimiento en la Copa del Mundo Sub-17 de Catar fue una de las principales razones que llevaron al Barcelona a tomar la decisión de fichar a un delantero que ya había dejado buenas impresiones en las categorías inferiores del Al Ahly egipcio.

Con la selección de Egipto, Hamza marcó dos goles en 4 partidos de ese torneo, y su evolución no se detuvo tras el final del Mundial. 

El Barcelona completó en un primer momento su fichaje en calidad de cedido el pasado febrero, y Hamza solo necesitó 9 partidos con el equipo juvenil para demostrar sus cualidades, tras marcar 6 goles y desempeñar un papel importante en la última etapa de la temporada.

Pero su verdadero salto llegó cuando Hossam Hassan decidió convocarlo para participar en el Mundial 2026, y Hamza no acudió al torneo simplemente para completar la lista de Egipto, sino que disputó 4 de los 5 partidos que jugó el conjunto egipcio, que logró llegar a los octavos de final.

Esta experiencia contribuyó a acelerar una trayectoria que ya avanzaba a gran velocidad y, mientras se encontraba con la selección de su país, llegó también la confirmación de que el Barcelona decidió ejecutar la opción de compra que figura en su contrato, la cual estaba fijada inicialmente en 1,5 millones de euros y puede llegar hasta los 6,5 millones de euros en función de las variables y los incentivos.

  • imago-sport-1080799571.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Actuación destacada ante el Birmingham

    Tras el Mundial, el delantero egipcio decidió no esperar y regresó directamente al Barcelona para incorporarse a la pretemporada del primer equipo y trabajar bajo la dirección de Flick.

    Solo necesitó una oportunidad para volver a acaparar las miradas, pues en el partido amistoso ante el Birmingham City, Hamza Abdelkarim fue la figura más destacada del Barcelona después de marcar dos goles en 62 minutos.

    En primer lugar, transformó un penalti que él mismo provocó y, más tarde, apareció dentro del área para aprovechar un rechace y completar su doblete.

    Más allá de los dos goles, su actuación mostró algunas cualidades que convencieron aún más al club: su capacidad para leer las situaciones dentro del área, su gran olfato para encontrar los espacios y su contundencia a la hora de definir las jugadas.

    Flick tampoco tardó en elogiarlo, ya que el técnico alemán alabó su humildad, su personalidad y su capacidad para aparecer en las situaciones que debe dominar un delantero puro.

    • Anuncios
  • imago-sport-1080801685.jpgNurPhoto

    Una oportunidad se le presenta con el primer equipo

    El brillo de Hamza llega también en un momento sumamente importante para la ofensiva del Barcelona, ya que el club perdió los servicios de Robert Lewandowski y todavía trabaja para encontrar soluciones en la posición de delantero centro puro.

    El club sigue considerando a Julián Álvarez como una de sus opciones más destacadas, aunque la dificultad de negociar con el Atlético de Madrid mantiene la planificación ofensiva abierta a más de una posibilidad. A esto se suma la inminente salida de Ferran Torres.

    En este escenario, la trayectoria ascendente de Hamza cobra una mayor importancia, ya que su destino natural sigue siendo el filial, donde tendrá que continuar su desarrollo.

    Sin embargo, su nivel durante la pretemporada le ha permitido permanecer por el momento dentro de la dinámica del primer equipo, para continuar trabajando con el grupo de Flick y llamar con fuerza a la puerta del primer equipo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR