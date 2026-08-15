En declaraciones a Metroa través de BestBettingSites.co.uk, el exdelantero del Arsenal sostuvo que la oleada de cambios en los banquillos del resto de equipos no será suficiente para alterar el dominio de los dos primeros.

Al valorar la principal amenaza para el Arsenal, Smith dijo: "Creo que el Manchester City es el principal aspirante [para desafiar al Arsenal]. Obviamente, tienen un nuevo entrenador, así que eso genera una pequeña duda sobre cómo puede asentarse Maresca con sus jugadores, pero sigo viéndoles como el único aspirante".

Después profundizó sobre el grupo perseguidor: "Hay muchos otros justo por debajo de ellos, pero yo diría que ahora mismo está [entre el Arsenal y] el City".