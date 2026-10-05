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El exdefensa del Manchester United Marcos Rojo sella su dramático regreso a Estudiantes
Un avance en las negociaciones por Rojo
Según TyC Sports, el largo culebrón en torno al futuro de Rojo ha llegado a su fin tras las prolongadas negociaciones entre Racing y Estudiantes. Después de intensas conversaciones y de una gran incertidumbre entre ambas partes, se ha alcanzado un acuerdo verbal para que el veterano defensa deje Avellaneda y regrese a La Plata para una tercera etapa, mientras su carrera entra en la recta final.
Racing se había mostrado inicialmente reacio a autorizar la salida del experimentado jugador de 36 años, con el director deportivo Diego Milito adoptando una postura inflexible en las primeras fases de las conversaciones antes de dar finalmente el «sí» definitivo. Estudiantes presionó con fuerza para que el exinternacional argentino resolviera una inminente crisis defensiva antes de su semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo, en la que el entrenador Alexander Medina no podrá contar con los sancionados Leandro Gonzalez Pirez y Tomas Palacios en la ida por acumulación de tarjetas amarillas.
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Los detalles financieros del regreso a casa
Aunque la confirmación oficial por parte de Racing aún está pendiente, el marco financiero del traspaso ya está completamente cerrado. Estudiantes ofreció aproximadamente 800.000 dólares por los tres meses restantes del contrato de Rojo, además de bonus por rendimiento vinculados a cada victoria del conjunto de City Bell en la que participe el defensor.
Rojo tomó cartas en el asunto para forzar la operación, impulsado por su determinación de terminar su carrera jugando la Copa Libertadores con el club donde todo empezó. El central zurdo se negó a asistir a los últimos entrenamientos en el complejo Tita Mattiusi y aceptó renunciar a una parte sustancial de la deuda que Racing mantenía con él. Con todas las condiciones cumplidas, Milito suavizó su postura y despejó el camino para que el defensor firme el lunes un contrato hasta diciembre de 2027.
Reconstruyendo puentes rotos en Plata
Más allá de resolver las preocupaciones tácticas inmediatas, el movimiento representa una oportunidad para que Rojo recomponga su relación con los aficionados de Estudiantes. En 2020, un regreso frustrado fue seguido por un controvertido fichaje por Boca Juniors, que provocó un enfado generalizado y críticas por parte de los fieles del Pincha.
Volver al club de su infancia le ofrece una plataforma para reparar esa imagen y reescribir su historia en La Plata. En sus dos etapas anteriores en Estudiantes, el defensa disputó 54 partidos, marcó cuatro goles y conquistó la Copa Libertadores de 2009.
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El liderazgo veterano refuerza las ambiciones continentales
El momento de la llegada de Rojo proporciona a Medina un líder experimentado e inmediato justo cuando las ambiciones continentales del club están en juego. Con la crucial ida contra Flamengo acercándose rápidamente, la disponibilidad del veterano aporta estabilidad defensiva precisamente cuando la plantilla más la necesita.
Una vez que firme su contrato el lunes, la atención se centrará de inmediato en integrarlo en la preparación de los partidos. Ayudar a guiar a Estudiantes más allá del gigante brasileño y hacia otra final de la Copa Libertadores serviría como el capítulo final definitivo de su carrera en el club donde comenzó.
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