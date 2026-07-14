El equipo no da tregua a las estrellas francesas: Leonardo y Maldini; el modelo a seguir es el de España

Francia, irreconocible: sus estrellas se apagaron. España, superlativa en su juego colectivo más allá de Yamal. Es la primera vez en este Mundial; ocurrió en semifinales. En el peor momento: el 14 de julio, fiesta nacional francesa. No hacía falta asaltar la Bastilla; bastaba con mantener el nivel anterior. No lo logró y, ahora, como mucho, podrá pelear por el tercer puesto: un bronce que sabe a poco tras el título de 2018 y la final de 2022.





La historia yamostraba indicios de la victoria española en las últimas ediciones de la Liga de Naciones y la Eurocopa. Pero en la semifinal de Dallas no pesó tanto el pasado como la crónica del partido. La crónica relata un partido bien planteado por el seleccionador De la Fuente y desbloqueado por la distracción de Digne ante Yamal, que permitió el penalti de Oyarzabal.























