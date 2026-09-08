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El Crystal Palace supera con facilidad al Middlesbrough y sella su pase a la cuarta ronda de la Carabao Cup
El Crystal Palace asegura su pase en la Carabao Cup
El Crystal Palace selló su pase a la cuarta ronda de la Carabao Cup con una convincente victoria por 3-0 sobre el Middlesbrough, equipo del Championship, en Selhurst Park. El delantero Larsen marcó de cabeza en ambas partes antes de que el suplente Kamada añadiera un sublime tercer gol para rubricar un triunfo contundente. El equipo de Sage avanzó con comodidad a la siguiente fase de la competición, firmando una actuación muy eficaz ante su afición.
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El doblete de Larsen inspira al Crystal Palace
El carrilero Oscar Mingueza celebró su primera titularidad con el Palace asistiendo en el gol inicial. Su preciso centro con la izquierda desde la banda derecha encontró a un Larsen sin marca, que cabeceó desde cerca superando a Sol Brynn.
Ben Chilwell pasó de goleador a asistente en la segunda parte, después de haber marcado el tanto de la victoria ante el Fulham tres días antes. El lateral izquierdo puso un centro medido ocho minutos después de la reanudación para que Larsen doblara la ventaja.
Kamada dio más brillo al marcador poco después de salir desde el banquillo. El centrocampista firmó una exquisita vaselina por encima de un Brynn clavado desde fuera del área para redondear la victoria.
Sage aportó una valiosa profundidad de plantilla
Sage hizo ocho cambios en el equipo que derrotó al Fulham por 3-2 en Craven Cottage el sábado. Los fichajes del verano Mingueza, Honest Ahanor y Dario Osorio fueron titulares por primera vez con el club.
El entrenador del Boro, Kim Hellberg, también optó por ocho rotaciones tras su victoria por 1-0 en el campo del Queens Park Rangers. Will Lankshear, uno de los máximos goleadores compartidos del Championship, se quedó en el banquillo hasta la segunda parte.
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El Crystal Palace mira ya a la cuarta ronda
La victoria garantiza que el Palace llegue con confianza al sorteo de la cuarta ronda de la Carabao Cup. Sage sacará conclusiones positivas del rendimiento de sus fichajes de verano mientras el Palace se prepara para trasladar esta dinámica ganadora a sus próximos compromisos nacionales.
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