El carrilero Oscar Mingueza celebró su primera titularidad con el Palace asistiendo en el gol inicial. Su preciso centro con la izquierda desde la banda derecha encontró a un Larsen sin marca, que cabeceó desde cerca superando a Sol Brynn.

Ben Chilwell pasó de goleador a asistente en la segunda parte, después de haber marcado el tanto de la victoria ante el Fulham tres días antes. El lateral izquierdo puso un centro medido ocho minutos después de la reanudación para que Larsen doblara la ventaja.

Kamada dio más brillo al marcador poco después de salir desde el banquillo. El centrocampista firmó una exquisita vaselina por encima de un Brynn clavado desde fuera del área para redondear la victoria.