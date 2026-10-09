El clásico de la verdad: ¡Al-Ittihad, en la misión de arrancarle las máscaras al Al-Hilal!

No todos los partidos de altos vuelos son una simple lucha por tres puntos; algunos enfrentamientos revelan la verdadera cara de los equipos y ponen a entrenadores y estrellas ante una prueba difícil. Eso es precisamente lo que le espera al Al Hilal en el clásico ante el Al Ittihad, donde la ocasión parece propicia para que las tropas de Jens Fischer destapen los puntos débiles del Zaeem, que hasta ahora no ha ofrecido el rendimiento convincente que se esperaba bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi.

El Al Ittihad despliega un fútbol colectivo destacado, gracias a la capacidad de Fischer para alternar el estilo de juego entre el 4-4-2, el 4-2-3-1 y el 4-2-2-2, sin que el equipo pierda su equilibrio.

El Amid defiende como un bloque único y ataca con intensidad, con una clara variedad entre las transiciones rápidas, el aprovechamiento de los espacios y el ataque por las bandas, lo que lo convierte en un rival difícil para cualquier equipo.

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