El Chelsea no es el club "perfecto para brillar": Joao Félix no cabe en el XI titular de los Blues tras fracasar en LaLiga

El portugués puede estar emocionado de regresar a Stamford Bridge, pero hay un peligro real de que su 'regreso a casa' se vuelva rápidamente amargo.

"Después de dos préstamos, Chelsea y Barcelona, necesitaba quedarme permanentemente en un lugar," le dijo Joao Félix al sitio web oficial del Chelsea después de dejar el Atletico Madrid el miércoles por más de 45 millones. "No hay mejor lugar para mí que el Chelsea. Veo un lugar perfecto para brillar. Fueron muchas cosas las que me hicieron querer volver: el proyecto, el club, la liga, los aficionados, el tiempo que pasé aquí que amé. Estoy muy feliz de volver."

Felix realmente cree que ha encontrado su "hogar permanente" después de cinco años frustrantes en La Liga. También prometió que sus "mejores años están por venir", aunque sin reconocer que no ha logrado estar a la altura de las expectativas desde su movimiento de 126 'kilos' del Benfica al Atletico en 2019.

Claramente no ha prestado mucha atención a lo que ha estado sucediendo detrás de escena en Stamford Bridge este verano. El "proyecto" de Chelsea en el que está invirtiendo parece ser un completo desastre. El gasto imprudente de Todd Boehly y el grupo Clearlake Capital ha sido similar a un grupo de niños que han tropezado con un maletín lleno de dinero; no parecen tener idea de lo que se necesita para construir un club exitoso, ni consideración por las tradiciones de larga data y los aficionados que siguen al equipo por todo el país.

El nuevo entrenador, Enzo Maresca, ahora está trabajando con una plantilla sobreinflada debido a ese enfoque equivocado, con 42 jugadores después de la llegada de Felix. La competencia por los puestos de ataque es especialmente intensa, y es difícil ver cómo encajará el joven de 24 años dado que no ha demostrado estar mental o físicamente listo para rendir de manera consistente en el más alto nivel.