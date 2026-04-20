Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
KlinsmannIMAGO / IPA Sport

Traducido por

«¡El camino hacia la recuperación será largo!» El hijo de Jürgen Klinsmann sufre una lesión terrible

Serie B
J. Klinsmann
Palermo vs Cesena
Palermo
Cesena

Conmoción para Jonathan Klinsmann: el portero del AC Cesena, de la segunda división italiana, sufrió una fractura de la primera vértebra cervical, informó el club.

El hijo del campeón del mundo de 1990, Jürgen Klinsmann, fue sustituido y llevado al hospital tras chocar durante el partido del sábado contra el US Palermo (0-2).

  • La temporada ha terminado para el portero titular del Cesena. Klinsmann deberá someterse a más pruebas y a una consulta con un neurocirujano. Marco De Marchi, su representante, admitió: «El camino hacia la recuperación será largo». Klinsmann, nacido en Múnich, juega en Italia desde 2024.

    • Anuncios
Serie B
AC Reggiana 1919 crest
AC Reggiana 1919
ACR
Palermo crest
Palermo
PAL
Serie B
Cesena crest
Cesena
CES
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM