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Julian AlvarezGetty Images

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El Barcelona responde a la indignación del Atlético: habéis cruzado la línea roja

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Guerra entre Barcelona y Atlético: sentimiento de repugnancia y una línea roja cruzada

La tensión entre el Barcelona y el Atlético de Madrid estalló por Julián Álvarez la noche del jueves en Mónaco, durante el sorteo de la fase de liga de la Champions League.

El diario "Sport" señaló que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, fue el primero en elevar el tono de las declaraciones contra el club catalán. 

Pocos minutos después, Rafa Yuste respondió con la misma contundencia para defender la postura del Barcelona en este asunto en torno al cual gira el futuro de Julián Álvarez.

El primero en abrir fuego fue el consejero delegado del Atlético de Madrid. Gil Marín apareció en el canal Movistar+ con un mensaje de tono muy duro sobre la situación del delantero argentino.

Dijo: "Julián está sufriendo, porque hay personas que han dedicado sus esfuerzos a engañarlo y confundirlo. Lo siento, porque lo conozco bien, es un jugador y una persona magnífica, pero está en una situación de confusión total".

Después, el directivo dirigió sus dardos directamente al Barcelona, luego de que Joan Laporta repitiera públicamente que el club catalán sigue dispuesto a intentar fichar al delantero argentino.

Gil Marín afirmó: "Esto nos indigna todavía más, porque nos produce repugnancia la falsedad del Barcelona y su falta de ética y profesionalidad".

Y añadió: "Solo podemos confirmar que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ninguna circunstancia. Y como director general y máximo responsable de la gestión del club, cuento con el respaldo de todos. El jugador no será vendido al Barcelona".

  • 훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images

    Rafa Yuste no da marcha atrás

    La respuesta del Barcelona no se hizo esperar. Rafa Yuste, vicepresidente del club, habló con el mismo medio desde Mónaco y expresó su indignación por las acusaciones que le lanzó Gil Marín.

    Yuste declaró: "Lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya sido capaz de hacer estas declaraciones que carecen de educación y respeto. Ha cruzado una línea roja que no entiendo en absoluto. Son declaraciones que me indignan y que no comparto".

    Yuste defendió los movimientos del Barcelona y aseguró que el club no considera haber cometido ninguna infracción en su interés por fichar a Julián Álvarez.

    Explicó: "Somos un club que respeta al rival, que respeta al Atlético de Madrid y a los jugadores. Si un jugador quiere venir a un club, intentaremos ficharlo".

    Yuste también habló del encuentro que mantuvo anteriormente con Enrique Cerezo y miembros de la familia Gil.

    Y dijo: "Nos saludamos, porque uno debe tener educación en la vida. Intercambiamos algunas palabras con la familia Gil y con el presidente Cerezo, y les dije lo que dije antes: estamos tranquilos y con la conciencia en paz".

    A pocos días del cierre del mercado de fichajes, el Barcelona sigue negándose a dar por terminada la operación de Julián Álvarez, mientras que el Atlético de Madrid se mantiene en su postura de que nunca negociará con el club catalán el traspaso del jugador.

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