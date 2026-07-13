AFP
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El Barcelona confirma el fichaje de la joven promesa Josué Caicedo
Un préstamo estratégico con opción de compra
El Barcelona ha acordado con la LDU Quito la cesión de Caicedo para la temporada 2026/27. El lateral izquierdo se incorporará al Barça Atlètic, con opción a compra si convence.
En un comunicado oficial, el club ha detallado los términos del acuerdo: «El FC Barcelona y la LDU Quito han llegado a un acuerdo para la cesión de Caicedo al Barça Atlètic durante la temporada 2026/27.
El futbolista ecuatoriano, de 18 años, se une al filial con opción de compra y reforzará la plantilla de Juliano Belletti en la Segunda Federación».
El especialista en fichajes Fabrizio Romano confirmó la noticia, mientras el jugador se prepara para su aventura europea.
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Belletti obtiene un arma ofensiva y defensiva.
El fichaje refuerza el proyecto de Juliano Belletti, responsable de la cantera del Barcelona. Caicedo, lateral moderno y ofensivo, destaca por su potencia y cambios de ritmo, cualidades que generan superioridad numérica en el último tercio y lo convierten en una amenaza por la izquierda.
Aunque es defensa, su versatilidad atrajo a los ojeadores del Barça en la Copa Libertadores Sub-20. El club confía en que, con el tiempo, sus cualidades físicas y su potencial técnico le permitan competir por un lugar en el primer equipo, como otros sudamericanos que triunfaron en La Masía.
Estrella emergente del fútbol ecuatoriano
A pesar de su corta edad, Caicedo llega a Barcelona con experiencia profesional. Recientemente ha jugado ocho partidos oficiales con la LDU Quito, siete en la liga nacional, y ya debutó en la Copa Libertadores ante Always Ready.
Esa experiencia en el fútbol sudamericano de alto nivel facilitará su adaptación al fútbol español. La red de ojeadores del Barcelona ha intensificado su actividad en Ecuador, donde ve una cantera de jugadores atléticos y técnicos, listos para cumplir con las exigencias tácticas del fútbol europeo.
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Planificación de futuro en el Barça
La llegada de Caicedo se inscribe en una estrategia que busca mantener competitivo al filial y abrirle camino hacia el primer equipo. Su incorporación a la Segunda Federación le ofrece al joven de 18 años una plataforma para adaptarse al «estilo Barça» sin la presión del Camp Nou.
En la misma línea, el joven delantero egipcio Hamza Abdel Karim debutó con el primer equipo tras pasar los reconocimientos médicos previos a la pretemporada 2026-2027.
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