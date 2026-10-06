El Barcelona se está moviendo con rapidez para asegurar el núcleo de la plantilla de Hansi Flick. El club catalán ha logrado atar a Raphinha con un nuevo contrato de larga duración, con el delantero brasileño comprometiendo su futuro hasta junio de 2030 tras un deslumbrante inicio de temporada en el que ha marcado 14 goles en ocho partidos.

El atacante no es el único jugador que ampliará su estancia. El Barça también ha cerrado un nuevo contrato para Hamza Abdelkarim, mientras que las negociaciones con los canteranos de La Masia Xavi Espart y Marc Bernal, muy bien valorados, avanzan bien y se encaminan, según se informa, hacia una conclusión positiva.